解放軍元級潛艦馬祖浮出　前海軍艦長：不要看到黑影就開槍

▲解放軍元級潛艦。（圖／翻攝自軍事中華網）



軍武中心／綜合報導

媒體4日報導指出，下午1時，有馬祖官兵搭乘台馬之星返台休假時，在馬祖周遭海域目擊一艘不明國級潛艦在水面航行，疑似為解放軍039元級潛艦，航行方向由南邊通過台馬之星尾端後，往東北方向前進。解放軍潛艦似乎算好台灣客輪航班時間刻意的浮出，近距離通過讓人知道它的存在。

媒體報導宣稱，經查船舶動向APP該潛艦並沒有發出信號，在眾多漁船與貨輪的海面上浮出水面航行，似乎算好台灣客輪航班時間刻意的浮出，近距離通過讓人知道其存在。

有媒體報導宣稱，經查船舶動向APP該潛艇並沒有發出信號，在眾多漁船與貨輪的海面上浮出水面航行，似乎算好台灣客輪航班時間刻意的浮出，近距離通過讓人知道其存在。

前海軍新江軍艦艦長呂禮詩臉書發文指出，首先，解放軍潛艦開AIS？別鬧了！其次，潛艦剛出港，航行在港口附近的淺水區，本來就是浮航比潛航安全，沒有特別給誰看的問題。

呂禮詩說，東引及東沙是《中華人民共和國政府關於中華人民共和國領海基線的聲明》中宣告的領海基點，也就是此兩點的連線內是中國的內水，連線外的12海浬內，是中國的領海；中國的潛艦在中國的內水或領海中活動，應該不為過吧.......不要看到黑影就開槍。

元級潛艦全長77.6m公尺，全寬8.4公尺，潛航排水量約3600噸，動力系統AIP絕氣推進柴油動力潛艦，潛行極速20節，乘員65人，武器系統包括533mm魚雷發射管x6、鷹擊84反艦飛彈。