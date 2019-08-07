3歲童開電梯遭惡霸犬咬傷　真正原因竟是「雞蛋糕」太香惹的禍

▲新莊「惡霸犬」因男童吃雞蛋糕太香，竟撲上咬傷男童。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男童與懷孕媽媽返家，電梯門才剛打開，隨即遭在走道遛躂的惡霸犬撲身攻擊，還咬著男童腿部不放，後來經保全、3名住戶以及外送員合力搶救，才讓惡犬鬆口，事後才知原來是男童當時吃著雞蛋糕，味道太香引來惡霸犬攻擊。

▼新莊社區大樓傳男童遭狗咬傷，原因竟是雞蛋糕惹禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

6日晚間6時許，謝姓3歲男童跟著懷孕的媽媽，回到新北市新莊區住宅大樓，男童手裡拿著熱呼呼雞蛋糕邊往嘴裡塞，這時8樓電梯門打開，一隻壯碩的惡霸犬被撲鼻香味吸引，直接撲向男童臉部，接著咬住他的腿，媽媽驚嚇大叫，不斷捶打狗頭，見愛子腿部被咬著不放，趕緊按下一樓電梯要求救。

一樓保全、3名住戶以及一名外送人員見狀，趕緊拿棍棒衝上前搭救，最後打中狗鼻，才鬆口救出男童；經送醫救治，媽媽雙手遭抓、咬傷，男童則臉部撕裂傷，全身多處擦挫傷，腿部更是傷可見骨；整個攻擊事件就是雞蛋糕太香惹的禍。

事後動保處也對飼主依動保法第20條開罰3000元，但當地住戶已經是人心惶惶，擔心自己或家人成為下一個受害者，更有住戶明確表示，這隻惡霸犬溜出家不是第一次，希望管委會能明定規範，保護住戶生活安全。