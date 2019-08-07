獨／「消失的書店」和平青鳥延長壽命到明年！60天創「賣萬本書成績」



▲原訂「只存在180天」的和平青鳥書店，預計延長壽命到明年2月。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

「會消失的書店」和平青鳥自5月底開幕時，就對外宣告「只會存在180天」，也就是到11月下旬，不過如今傳出壽命再延長，可能至明年2月，陪伴讀者過完農曆春節，詳情會待簽約確認後在宣布。而青鳥創辦人蔡瑞珊也透露，和平青鳥的選書以「華人作家」為主，從開幕以來每個月賣出800多本書，加上合作的達永建設豪氣買下6千本，是她「賣最多本書的書店」，60天創下上萬本成績，「雖然某些文化人不屑一顧，卻是真正幫助到出版界和華人作家的書店」。



▲和平青鳥書店開幕時因為「期間限定」引起話題。（圖／記者湯興漢攝）

位在台北捷運麟光站附近的「和平青鳥」書店，由青鳥與達永建設跨界合作打造，自5月25日開幕時就宣告「180天期間限定」，試圖讓人更珍惜實體書店的存在，以及「一期一會」的珍貴，因此成為話題。

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原本預計只營業到今年11月下旬，不過今（7日）青鳥創辦人蔡瑞珊透露，和平青鳥很有可能會延期到明年2月，詳細日期尚未確定，等正式簽約後會再公布，但有望陪伴喜愛書店的人們度過農曆春節。她還期望，「屆時邀請作家與書法家張大春，到書店帶領小朋友寫春聯！」



▲書店藏書約6千本，選書以華人作家作品為主。（圖／記者湯興漢攝）



和平青鳥藏書約6千本，選書以華人作家作品為主。蔡瑞珊在個人臉書提到，開幕至今每個月約賣出800多本，連同華山青鳥與南國青鳥，以2個月來估算，共是3千多本的書，加上達永日前豪氣買斷6千本，「於是這兩個月我可以開心的說，青鳥60天，創下上萬本的成績。」

她聽到出版界好友說，最近書市很慘澹，認為主因在於「人們接觸書的機會變少，購買欲望變低」，實體書店消失與出版業崩盤有密切關係。

也說「雖然和平青鳥是一間某些文化人不屑一顧的書店，不過以結果論來說，它卻是我賣最多書本的書店，加上因主題選書是以華人作家為主，所以是真正幫到出版和作家的書店。」



▲和平青鳥開幕至今每月約賣出800本書，成為她「賣最多書本的書店」。（圖／記者林育綾攝）

蔡瑞珊接受《ETtoday新聞雲》訪問時說明，和平青鳥這間「會消失的書店」重點其實不在於「消失」，而是在於這段期間的發酵、變化，經過幾個月後會帶來什麼。每個走進書店的人，無論是讀者、客人、店員、講者，甚至經過的路人甲⋯，都可能因為一本書，或者書店中的某個景象、某場講座，帶來思想上的碰撞或行為上的改變。

如同她認為自己是被書店改變的人，「每天都因為一本書，變得跟昨天的自己有些不同」，因此「許多事，我喜歡慢慢看他發酵後的結果，我想我越來越喜愛這間，有動能的書店。」



▲書店挑高的屋頂，有象徵思想自由的鳥飛翔。（圖／記者湯興漢攝）

而她在台北華山文創園區的「華山青鳥」，正好在昨日（8/6）接獲再續約3年的好消息，將會繼續陪伴讀者到2022年，不過她更期許那會是一間「百年書店」。蔡瑞珊提到，其實近日正好與文心建設解約「藝所青鳥書店」的合作，未來藝所將不會掛名「青鳥」。原定3年的合約，提前於6個月結束，她坦承「自己覺得輕鬆許多」。

此刻華山青鳥續約的消息，加上和平青鳥可能再延長約3個月不等，無疑是為心中那盞書店的燈添上燃料，持續照亮「心之所往」的理想。



▲和平青鳥可能再延長約3個月不等，預計陪伴讀者到明年春節過後。（圖／記者林育綾攝）



▲和平青鳥位於台北市臥龍街，紅磚獨棟建築相當醒目。（圖／記者林育綾攝）

和平青鳥

地址：台北市大安區臥龍街287號

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