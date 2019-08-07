快訊／日本淺間山活火山噴發！　輕井澤發「火山灰預報」

▲淺間山。（圖／日本氣象廳）



記者王致凱／綜合報導

日本氣象廳表示，位於長野縣和群馬縣交界處的淺間山，於當地時間7日22時08分（台灣時間21時08分）火山噴發。氣象廳針對群馬縣長野原町、嬬戀村和長野縣輕井澤町、御代田町等地發布「降灰預報」，至8日清晨為止，都有少量火山灰落下的可能。

日本氣象廳地震火山部晚間發表詳細預報，指淺間山噴發後火山灰高度超過1800公尺，火山煙塵高度預計能達2000公尺左右高空，並朝東北方向飄散。氣象廳表示，至當地時間8日清晨4時（台灣時間3時）為止，包括群馬縣、新潟縣和長野縣部分地區都有火山灰落灰可能。

根據日本氣象廳預報，以下市町村將陸續受少量火山煙塵影響。

群馬縣：中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、みなかみ町

新潟縣：湯沢町

長野縣：軽井沢町、御代田町、栄村

▼日本淺間山噴發，氣象廳發布警報。（圖／日本氣象廳）

