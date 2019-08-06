貪玩小狗走失暫當看門犬　獸醫憑晶片找到主人領回

▲八德警分局員警本月1日拾獲小土狗，每天黏在員警身旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局廣興派出所員警本月1日在派出所前發現一隻黑色小土狗徘徊不去，見人不閃躲還會撒嬌，帶回所內梳洗後擔任看門犬，近一週來，每天黏在員警旁儼如小警犬，經獸醫檢查出身上晶片，員警立即通知原飼主領回，飼主陳小姐說，2個月前帶出去散步卻貪玩走失，找了許久準備放棄了，還好員警通知領回。

八德分局廣興派出所員警邱淑慎說，1日執勤結束後，在派出所前外發現這隻流浪狗徘徊，感覺這隻狗很黏人，愛狗的她把小土狗帶回所內，取名叫「Honey」，由於個性會撒嬌，也會學習坐下與臥倒指令，依經驗研判應該是有飼主，但不知道為何會流浪到派出所來。

▲八德警分局員警拾獲小土狗，每天陪同員警出勤儼然是警犬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

所長袁英傑見小土狗很可愛打算收養為警犬，由於小狗身上有很重的異味，所長幫牠洗個澡，還準備飲水與狗飼料，「Honey」相當聰明，把派出所當成自己的家，每天黏在員警身旁，這幾天在派出所內到處閒逛，不但不怕生，見到員警與洽公民眾還會搖尾巴撒嬌，模樣非常討喜，員警在值勤之餘也喜歡逗弄「Honey」。

前天所長將「Honey」帶到獸醫院打預防針與治療皮膚病時，意外發現其身上有植入晶片，獸醫根據晶片資訊很快就找到飼主陳小姐，於5日下午到派出所領回。

▲八德警分局員警拾獲小土狗，獸醫檢查出配有晶片，通知主人到警所帶回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

住在桃園區的陳小姐說，2個月前帶牠到八德區某公園散步，但小狗貪玩離開主人身邊，結果他們遍尋不到，已準備放棄時居然接到警察通知，趕緊到派出所領回，陳小姐說「Honey」，就像家人一樣，每天一起生活，突然的走失讓全家難過許久，感謝廣興派出所員警收留與照顧，未來會更留意不讓「Honey」再度走失流浪。

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