真要放生了！待產請男友保管金飾　產後他竟落跑：放妳房間桌上

▲梁姓男子去年陪女友生產時，女友交付金飾一批，事後梁男未歸還且不告而別挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

梁姓男子去年10月陪陳姓女友到醫院待產，待產前陳女交付價值7000元金飾一批請梁男代為保管，但產後，梁男卻突然搬離兩人同居處且未歸還金飾，陳女多次催討梁男返還金飾，但梁男卻辯稱金飾已放在陳女房間桌上，陳女一怒提告；檢方6日偵結依侵占罪嫌將梁男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，桃園市24歲的梁姓男子去年10月5日陪陳姓女友在桃園區一家婦產科診所生產，當時曾當著陳母面前將一條金項鍊和2枚金戒指，總值約7000元金飾一批交給梁男代為保管。

但陳女生產後，今年1月間，梁男卻突然搬離2人同居處所，陳女驚覺梁男未歸還代為保管的金飾，陳女多次透過IG社交軟體向梁男催討歸還代為保管的金飾一批，但梁男卻辯稱已歸還，陳女憤而提告梁男侵占。

梁男在偵訊時否認侵佔陳女的金飾，辯稱搬家時已將代為保管的金飾一批放在陳女房間桌上，他並沒有拿陳女金飾，陳女母親則指證，當天回家發現梁男突然將個人物品全部搬走，桌上沒有看到有任何金飾；檢方認為，梁男說已返還金飾，應該當面點清且告知，梁男突然搬離，亦未當面點交清楚，不採信其說詞，依侵占罪嫌將梁男聲請簡易判決處刑。

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