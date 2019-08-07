「箭后接班人」新竹香山高蘇思蘋　2019亞洲盃射箭賽奪金摘銀

▲蘇思蘋(右)被譽為「箭后接班人」。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽於8月1日至6日在台北田徑場舉辦，新竹市香山高中二年級蘇思蘋不僅是譚雅婷的學妹，也被視為「箭后接班人」，於反曲弓混雙項目奪下金牌、女子反曲弓項目奪下銀牌，披金戴銀的亮眼成績讓全校師長相當開心。

蘇思蘋在富禮國中就讀時，年僅14歲就奪下「世界盃室內射箭錦標賽」也是最年輕的青女組金牌，母隊教練新竹市的金牌教練倪大智說，蘇思蘋在團體賽的時候表現並不穩定，還好在混雙的時候找回了手感與隊友陳昭升的首度搭配參賽，順利過關斬將，一路挺進金牌戰，金牌戰碰上馬來西亞隊，5:1順利奪下金牌；而個人賽的部分，蘇思蘋在四強賽時成功翻轉1：5落後劣勢，靠著生涯首次2度加射驚險勝出，勇闖反曲弓金牌戰，雖然在金牌戰時關鍵第5局的第2箭從10分，遭改判成9分，最終以4：6不敵南韓選手車松熹，但仍舊進帳一金一銀，成績斐然。

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▲▼ 蘇思蘋在2019亞洲盃射箭賽奪下一金一銀的好成績。

林智堅市長也表達肯定與恭喜，「射箭是新竹的驕傲」，期盼竹市能成為射箭搖籃。新竹市教育處黃錦能處長表示，市政府積極改善體育設施，補助選手參賽經費，並獎勵優秀運動員，而新竹市除了四級培訓從香山國小、富禮國中、建華國中、香山高中、新竹高商、中華大學與清華大學等校的支援外，定期舉辦的全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，讓基層選手能夠同時與國內一流的國際選手同場競技，持續深耕本市射箭運動，以在地訓練，培訓國手級優秀選手及前進奧運為目標。