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聯合國列全球同婚合法國家！稱台灣為中國一省　駐紐約辦事處抗議了

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記者張嘉晏／綜合報導

「聯合國婦女權能署」（UN Women）是聯合國下促進婦女權益和性別平等的單位，然而今（4日）他們在臉書列出全世界27個同婚合法國家時，把亞洲唯一的台灣列為中國一省，引發許多網友不滿抗議，隨後同婚推手呂欣潔、以及駐紐約辦事處也分別在臉書發文指正。

聯合國婦女權能署今日在臉書上貼出全球27個同性婚姻合法化的國家，並寫下「所有人都有權自由決定是否要進入伴侶關係，且無論何時或是對象。」只見圖中旗幟包含了德國、丹麥、加拿大和巴西等，台灣則是亞洲唯一同婚合法的國家。然而仔細一看，聯合國卻把台灣列入中國一省（Province of China），引發許多網友異議。

▲▼ 全球27個同婚合法國家 。（圖／翻攝自UN Women臉書）

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▲ 全球27個同婚合法國家 。（圖／翻攝自Facebook／UN Women）

對此婚姻平權大平台總召呂欣潔也在臉書上發文，她表示聯合國婦女署即使關注婦女及性別權益，仍無法跳脫一中原則。她表示，去年她和推動同婚權益的夥伴接受婦女署採訪後，對方也告知她需要註明他們來自中國一省，然而她和伙伴們未經討論，都不約而同拒絕這樣的露出。

▲▼ 呂欣潔回應UN Women 。（圖／翻攝自呂欣潔臉書）

▲ 呂欣潔抗議 。（圖／翻攝自Facebook／呂欣潔）

駐紐約台北經濟文化辦事處也在貼文下方留言表示，「中國並沒有付出努力卻享有這樣的成果，聯合國還宣傳不實的事情。台灣並非中國一省，這才是事實。」

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關鍵字：同性婚姻合法化,婚姻平權,聯合國婦女權能署,聯合國,呂欣潔

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