物流司機辛酸留言「請相仔細再買」　他PO網遭蓋樓：退貨大戶齁

▲有網友上PO文被司機留言，卻遭到網友質疑經常退貨。（圖／翻攝新竹大小事）



記者陳凱力／新竹報導

貨運司機管很大？一名網友在臉書社團PO出兩張「物流司機留言照」，位於收件資料旁竟被寫上「請相仔細再買」幾個大字，只是PO文一出，底下留言幾乎一面倒，好奇原PO是否常退貨才讓司機吃不消，短短半小時，50多則留言，原PO就將回覆功能鎖住，也讓這起「司機留言事件」暫時告一段落。

新竹一名網友在臉書社團PO文表示，「某貨運公司司機，管很大喔…「請相仔細再買」，原文字看了一會才懂，想氣又好笑，於是忍不住寫了回批…敢做敢當，今怎換人來收送，不曉得有沒有人也遇過該位？」。

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▲這則PO文大約半小時候就被鎖住無法回覆。

不過，網友反應幾乎一面倒，懷疑原PO是否因經常退貨，司機「凍未條」才出此下策，網友表示，「你可能常網購喔」、「退貨大戶齁」、「是不是這個司機常常收到你的退貨？」、「退貨常客嗎？」、「忍無可忍無需再忍可憐送貨員」、「退貨到出名…」、「到底退了多少貨」。

網友還為司機抱不平，「妳可能常常買了又退貨才這樣吧～物流士送一件貨抽5-10元，退貨沒有抽，如果你常常收退貨都會這樣吧～看第二張照片你應該又退貨了！購物台如果常常買了又退貨也是會這樣哦」、「沒事誰會花時間寫這個～一定是收退貨收到煩～只好直接寫！」，還有疑似網路賣家表示，「有蝦皮或PC帳號嗎！我想先黑單你...」，只是，PO文半小時左右，原PO就鎖住回複功能，不讓網友回覆，也讓這起「物流司機回覆」事件，暫時畫下句點。