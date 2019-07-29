駕照遭吊扣送貨被抓到！物流司機苦求「需要賺錢」…博同情結果出爐

▲林姓物流司機駕照被吊扣還上路送貨，因未繫安全帶被抓，並吊銷其駕照。（示意圖／CFP）

記者黃苑瑜／台中報導

台中一名林姓物流司機駕照被吊扣1個月，但仍開車上路送貨，因未繫安全帶被員警查獲，且發現駕照吊扣期間仍繼續開車，開罰1萬5百元且吊銷駕照，1年內不得考領駕照。林男頻頻向法官求情，他是物流司機，必須靠駕照維生度日；法官表示雖同情但無裁量權限，除非修法，不然該罰的還是要罰。

判決指出，林男於2017年11月11日駕駛小貨車送貨，行經南投縣埔鎮里中山路四段，因車禍肇事，「無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」的違規行為遭監理所裁罰，且自2019年4月9日到同年5月8日止，吊扣普通小型車駕駛執照1個月。

然而林男仍於駕照被吊扣期間開車送貨，2019年4月11日上午9時許駕駛租賃小貨車行經南投埔里鎮育溪路送貨時，被員警抓到未繫安全帶，同時查到他處於吊扣駕照期間卻開車上路，未繫安全帶罰1500元，而吊扣駕照期間又開車罰鍰9000元，並吊銷駕其駕照，1年內不得考領駕照。

對此林男提起行政訴訟，坦承違規行為，但是物流司機是他的工作，需要駕照才能工作過活，願意繳納罰鍰，但請求不要吊銷駕照，「真的需要這份工作，不然生活沒辦法過下去。」

台中地院審理認為，處罰是法律立法條文，無論監理所或法院皆沒有裁量權限；林男雖需駕照以維生度日，有可憫之處，但是並非法官所能審酌且同情，而林男所求於法無據，礙難准許。

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