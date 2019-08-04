鬼門開第4天！4男1女摸黑鼻頭漁港潛水　海巡急叫上岸...愣回：不知不能下水

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

新北市一名51歲的林姓男子4日凌晨12時許，偕同4名友人前往瑞芳區的鼻頭漁港違規潛水。岸巡隊員發現後，立即請5名潛水客上岸說明，林姓男子一行人表示，「不知道不能潛水」，但仍被依法函送主管機關裁處。

▲▼4男1女深夜違規潛水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所守望人員4日凌晨12時許，發現鼻頭漁港前方海域疑似有民眾違規潛水，隨即通報海巡人員到場了解。

小隊長到現場引導潛水客上岸受檢後，得知5名潛水客身分分別為51歲林男、48歲吳男、37歲連男、30歲蔡男及32歲王女，雖然5人皆表示，「不知道不能潛水」，但由於該處位於鼻頭漁港漁船出入處，早就公告標示禁止潛水等水域活動，以避免潛客遭活動中漁船碰撞或運轉旋漿打傷。

小隊長隨即告知一行人的行為已違反相關法規，後續將依發展觀光條例第36條及水域遊憩動管理辦法第5條第1項及第6條之規定函送主管機關裁處。

第二岸巡隊表示，東北角水城水下能見度高，為潛水愛好者慕名之地，但潛水活動有一定的限制與風險，尤其應在安全劃定的水域遊憩才能兼顧休閒與安全，潛客應在活動前瞭解相關規定及評估現場安全情形。

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