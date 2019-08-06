人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

▲原PO表示自己和妻子都是O型，但孩子是B型。（圖／翻攝自虎撲社區）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸一名男網友日前在論壇中分享自己被戴綠帽事件，他表示，小兒子最近剛出生，近日他帶孩子到醫院做檢查，但抽血檢查後卻發現，孩子的血型與他們夫妻倆完全「不吻合」，於是他逼問妻子，不料對方馬上坦承孩子是公司男同事的，並哭著求他原諒。這名男網友相當無奈又無助，於是上網發文詢問網友意見「該離婚嗎？」

匿名為「老叔睏了」的男網友於本月1日發文寫道，自己跟妻子從以前就是同學，感情不錯，已經有個老大了，近日才剛生下老二。沒想到近日帶老二去做抽血檢查時發現，孩子是B型，竟跟自己和妻子（皆O型）完全不符合，最後詢問妻子才得知，這孩子根本不是自己的，而是妻子公司一名男同事的。

原PO崩潰直呼，「以前看到這種事都覺得不敢相信，沒想到會發生我身上，感覺天都塌了！」他於文末表示，由於自己目前的狀態已經不能理性思考，但是妻子卻又一直求原諒，所以只好上網詢問網友意見。

▲剛出生的孩子竟是妻子公司男同事的。（圖／翻攝自虎撲社區）



這超瞎劇情讓網友紛紛激動表示，「堅持離婚提告」、「建議老大也去驗一驗...」、「你老婆真的太渣！」「血型有啥用，驗DNA去吧」、「真的超慘...」、「不要心軟，這種事情真的不能忍！」

有網友更建議原PO，「首先先收集證據（孩子就是最大的證據），接著弄清家裡的資產，再來離婚、公佈，讓這兩個人丟工作，丟人。」對此，原PO則回覆，「現在就只有丈母娘，我們三個人知道，還沒有說出去，丈母娘說孩子送人，我們繼續。」

許多網友看到這則回應更是氣炸，「看到你丈母娘這麼說，我除了笑，不知道能說什麼」、「你丈母娘真是個人才」、「丈母娘肯定是希望息事寧人的，狠心點吧，你的委屈求全真的能換來往後幾十年的真心實意嗎？ 」也有網友感慨說，「無論如何，孩子才是最無辜可憐的...」。

不過也有網友認為這是一篇故事文，男網友則是發重誓「騙人死全家」！