縱管處台中旅展推廣小鎮漫遊　一連4天現場打卡送好禮抽大獎

▲▼現場打卡即贈送限量花東縱谷紙膠帶，參加抽獎有花東限量好禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處繼去年ITF台北國際旅展後，5月31日起到6月3日於台中國際展覽館首度進場「ATTA台中國際旅展」（攤位：2007），期盼將暑假以及中秋、國慶連假人潮引進花東旅遊市場。



2019年為「小鎮漫遊年」，交通部觀光局與縣市政府聯合推出「台灣40經典／客庄／慢城小鎮」帶動小鎮深度旅遊，創造地方經濟。

▲縱管處為推廣小鎮漫遊，帶領花東業者前進「ATTA台中國際旅展」，攤位：2007。

縱管處為推廣小鎮漫遊，帶領花東業者前進「ATTA台中國際旅展」，期盼將花東旅遊推向國際。縱管處楊瑞宗處長表示，花東縱谷位於中央山脈及海岸山脈狹長區域，經過歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓，孕育出太魯閣峽谷、羅山泥火山、利吉惡地等獨特地質景觀，不僅景色優美，且物產豐饒，尤其是今年度觀光局選出花東的經典小鎮包含米的故鄉池上鄉，充滿茶香、乳香、咖啡香的瑞穗鄉，以及盛產花生、總統西瓜的國際慢城鳳林鎮，都值得到訪一遊。



縱管處帶領花蓮旅宿業麗軒國際飯店、台東縣民宿協會、蕃茄咖啡民宿等業者參展，只要於旅展期間至花東縱谷攤位打卡並標註『我在花東縱谷攤位編號2007』，立即贈送限量花東縱谷紙膠帶，現場更有填寫問券送好禮活動。

另外，於花東縱谷攤位當天消費滿500元即可獲抽獎一次（最多可抽4次），最大獎為麗軒國際飯店提供價值4,800元雙人住宿券乙張，還有花東限量好禮，阿美族小米吊飾、設計印象圖騰領巾、限量手提帆布袋、台東香芭樂心葉茶包、瑞穗公主咖啡茶包、金品醬園剝皮辣椒（包），期盼能讓中部地區的遊客更能在放假期間多停留花東旅行漫遊。