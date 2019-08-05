暑假學游泳！8歲童遭教練重摔水面「3道血紅」　母一聽處理方式當場氣炸

▲8歲男童學游泳遭教練重摔3次。（圖／翻攝自微博／紫牛視頻）



大陸中心／柯振中報導

「哭得好可憐，好大聲，整個游泳池都聽見了！」江蘇常州一名8歲男童利用暑假前往游泳池，向媽媽請來的私人教練學習游泳，卻在練習期間遭教練托起、往水面重摔3次，導致身上出現多處紅腫、瘀血。男童媽媽得知後，立刻要求健身房給個說法，豈料對方毫無誠意的解決方式，讓她氣炸報警。

綜合陸媒報導，一名8歲男童在泳池學習游泳時，卻遭到教練托起、重摔到水面3次。男童母親聽見泳池內「有個小孩哭得很大聲」，立刻前往查看，卻發現正在嚎啕大哭的竟然是自己的孩子，「哭得好可憐，好大聲，整個游泳池都聽見了！」

男童母親發現，孩子身上有許多瘀青，左手腋下甚至有個「血印子」，立刻質問私人教練，沒想到卻得到「訓練時掙扎留下的」的答案。

▼男童母親說，自己當時在泳池內聽到小孩子嚎啕大哭的聲音，前往察看卻發現是自己的兒子。



男童母親當場氣炸，向健身房討個說法，沒想到，對方只願意退還1500元（人民幣，以下同，約新台幣6800元）泳池門票及1000元精神損失，讓她氣炸報警。

男童母親報警前，曾上網公布事件。豈料貼文發出後，這名私人教練還匿名回復，由於男童不配合教學，無奈之下只能將男童丟進水裡；男童身上的傷口是因「怕他喝到水，用力拉起來造成的」。該教練還說，這起事件是「會員故意詆毀」，自己動作雖然「大了點」，但不會造成任何傷害。

令人生氣的是，警方接獲報案後，要求男童母親將發文刪除；但男童母親刪除後，健身房卻只願意「再賠500元」，讓她更加生氣，立刻再把貼文發出，並提出要求，「孩子如果在這3天內出現身體不適等各種意外，對方需要負責。」

對於這起事件，健身房則低調回應，重摔男童的教練到職約1年，目前已經離職。

▼男童身上出現多道血痕。

