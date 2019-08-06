2020大選查賄啟動！　竹檢召開選舉查察期前策略會議

▲新竹地檢署召開選舉查察期前策略會議 ，積極佈署 淨化選前治安 展現查賄決心。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

為因應2020年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉查察，新竹地檢署於6日下午在新竹地檢署大樓，召開轄區檢、警、調、政風機關「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察期前策略會議」。會議由檢察長王文德主持，王檢察長除表示要強化科技，進行查察賄選之資訊彙整與偵辦外，特別從預防的角度，提出有關防止境外資金或勢力非法介入選舉的作法、以及應妥適處理群眾議題與事件，避免造成爭端擴大，或是公部門與民眾對立等嚴重衝突。

為防止金錢、暴力及假訊息介入選舉，確保選舉公正及平和進行，本次選舉查察除依照「檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點」及「檢察、警察、調查機關查察賄選、暴力介入選舉注意事項」等法令查察賄選外，會議中由檢、警、調承辦人員提出報告並針對選舉查察案件之偵處及預防工作等，通盤檢討策進作為，透過開誠布公充分討論研商、交換意見，使打擊犯罪技巧更臻純熟精練與周全，結合多方力量全面打擊賄選，凝聚檢、警、調、政風等機關及轄區行政部門之力量，發揮團隊精神打擊不法，以達徹底淨化選風。

新竹地檢署將先以有效之宣導及縝密防範之措施，端正選風以阻絕賄選念頭與可能，再以強力查賄制暴作為，嚴防金錢、暴力及假訊息介入選舉。「打擊不法犯罪」、「淨化選舉風氣」為檢察官責無旁貸之責任，請民眾務必奉公守法，切勿心存僥倖，誤蹈法網。

新竹地檢署檢舉專線：（03）5246430、傳真機（03）5266684或免付費專線0800-024-099

檢舉信箱：sg214@mail.moj.gov.tw

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請民眾勇於檢舉各種不法，本署對檢舉人身分絕對保密。