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命中率高達98.1%　海空軍後射各型飛彈展現精準射擊

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嚴部長視導海空軍操演　肯定精準射擊成效

軍聞社／記者李一豪屏東1日電

精準射擊，展現自我防衛能力！海空軍連日來進行例行操演，國防部長嚴德發1日特別前往視導，驗證部隊訓練成效，代表總統蔡英文慰勉國軍官兵戮力戰備訓練、建構精銳戰力的傑出表現。

嚴部長上午偕同空軍司令熊厚基上將、中科院院長杲中興等人，全程視導操演，聽取任務簡報，提出工作指導。

操演中，各部隊依想定狀況，先後發射各型飛彈，全數精確命中目標，充分展現各部隊精實訓練成效。

對於參演部隊以百分百命中率，完成當日的操演，嚴部長給予高度肯定與讚揚；嚴部長表示，操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力！我們是訓練精良的部隊！」

嚴部長視導海空軍操演　肯定精準射擊成效

「羅馬不是一天造成的。」嚴部長強調，戰力的建構與維持，必須持恆與長時間累積，以及眾人齊心協力，才能獲致豐碩成果。

儘管這次操演成果出色，嚴部長仍期勉各級幹部「無訓不聯」的重要，持續密切協調合作，發揮聯戰效能，同時針對操演過程深入研討，謀求精進之道，強化國軍整體戰力。

年度的海空軍操演，參演部隊士氣高昂，官兵兢兢業業，竭盡所能展現出平日勤訓精練的成果，依參演部隊向嚴部長簡報資料顯示，截至今日，操演命中率高達百分之98.1，表現可說極為優異；足證國軍在武器裝備、人員訓練等方面，都有長遠進步，如同部長所肯定，國軍是一支精良部隊、可恃戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全。

嚴部長視導海空軍操演　肯定精準射擊成效

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