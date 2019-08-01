南投縣府慶8/1原住民日　舉辦歲時祭儀文化活動

▲8月1日原住民日，南投縣府秘書長洪瑞智（中）與5大族群青年代表合照。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

8月1日是國定原住民族日，南投縣府1日舉行原住民族歲時祭儀文化活動，近千名來自全縣5大族群鄉親齊聚一堂，以傳統歌舞歡慶這個特別的日子。活動中除頒獎表揚原住民優秀選手、部落大學績優課程、原住民績優志工、績優文健站及照服員等外，縣府秘書長洪瑞智也和代表5大族群青年一起發表馬告伴手禮成果，推廣原鄉特色植物商機，場面溫馨熱鬧。

活動由仁愛鄉親愛愛樂弦樂團演奏組曲拉開活動序幕，緊接著久美部落文健站鄒族舞蹈、信義鄉潭南國小原民歌謠表演、都會區花東舞蹈藝術團等接力登場，炒熱活動氣氛，信義鄉望鄉文健站及仁愛鄉武界文健站也分別表演樂活原鄉活力健康操，將活動帶到最高潮。會場也展出部落大學課程教學成果，色彩繽紛、精緻實用的原住民工藝作品，讓活動增色不少。

▲現場展示手工精細的原住民藝品。

洪瑞智表示，南投縣長林明溱就任以來戮力落實原住民族施政，對於文化、教育、體育、社會福利、部落經濟及基層建設等面向，都相當用心，針對部落人口高齡化問題相當重視，積極推動部落文健站建置，以強化原住民老人照顧服務與支持系統。

他也說，部落文健站從2015年迄今已達25站，成長逾倍，經費也由800萬元，大幅擴增至6千萬，未來將持續朝一部落一文健站目標邁進，並將文健站提升為綜合服務據點，完善簡易醫療、托育、課後扶植等功能，營造「部落之心」服務環境。