大陸團客也砍！來台配額最新數據曝光　估將減少一至兩成

▲大陸團客來台配額數據曝光，金門遊的團客跟散客全面取消 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

大陸漸進式發布陸客來台禁令，繼停發陸客來台自由行通行證後，更傳出限縮陸團客來台。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰今（5日）提供大陸各省份團客來台配額最新數據，其中金門遊直接顯示團客與散客全面取消，黃正聰表示，與2018年同期相比，今年陸客來台人次預估將減少一成至兩成。

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▲大陸團客來台配額也將縮減。（圖／記者曾俊豪攝）

黃正聰表示，根據最新掌握的大陸團客來台配額最新數據，如新疆9家業者每家配額變為0人、河北8家業者每家每月配額為125人，福建16家業者每家每月配合為125人，湖南11家業者每家每月配額為60人，到金門旅遊的團客與散客更全停。黃正聰指出，2018年9月至12月大陸團客來台人數每個月約五萬至六萬人次，依據與目前最新陸團來台配額數據，與去年同期相比，今年將會減少一成至兩成左右

大陸各省份團客來台配額最新數據



新疆（9家）0

河北（8家）每家每月125人

河南（9家） 每家每月150人

山西（9家）每家每月150人

福建（16家） 每家每月125人

湖南（11家）每家每月60人

金門遊：團、散全停

湖南（11家）：每家80人

湖北(（2家）：每家80人

寧夏（5家）：每家30人

北京（29家）：尚未開會

上海（12家）：上海攜程每月325人

廣東（21家）：廣之旅每月約1200人，廣州攜程每月500人

浙江（18家）：每月3000人

天津（11家）：每月300人

寧夏（5家）：每月每家50人

江西（7家）：每月每家80人

河南9月包機，目前尚未通知取消。