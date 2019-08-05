陸客不來8月中起影響台灣觀光　旅館業者：用晚鳥優惠吸客

▲陸客來台自由行。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

大陸從8月起禁發陸客來台自由行通行證，現在更將限縮陸客團數量，有飯店業者預估，將導致台灣飯店倒一半。旅遊業者李奇嶽表示，陸客不來的影響預估從8月中下旬會開始慢慢浮現，飯店民宿業者只能利用這幾週時間透過各種管道爭取客源，或利用晚鳥優惠等手段吸引旅客預訂。

李奇嶽表示，目前來台的陸客都是在7月就已申請好通行證，因此可正常來台旅行，大陸停發來台自由行通行證的影響預估從8月中至8月底才會開始浮現，旅館業者只能利用這幾週時間盡量透過各種管道爭取其他客源，或利用訂房網晚鳥優惠等手段吸引旅客預訂。

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▲大陸停發陸客來台自由行通行證。（圖／金門縣政府提供）

李奇嶽也表示，為降低陸客不來對台灣觀光業的衝擊，旅遊業者已呼籲政府可開放更多東南亞國家免簽來台，同時應該打擊非法日租套房，「因為非法日租套房就佔去整體台灣住宿的三成客源。」，李奇嶽說，應嚴格取締非法日租，讓這三成客源可以回歸合法的旅館民宿業者。

而花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐表示，花蓮觀光預估8月10日後開始受到影響，到8月底為止，可能看不到以直航來台的陸客，業者現在也只能指望國內景氣會不會好轉，同時希望藉由此次最新國旅補助優惠，降低影響。