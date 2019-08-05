晉金通水一周年　累計供水超366萬噸

▲兩岸通水交流中心揭牌啟用。（圖／福建台港澳辦公室提供）

記者蔡紹堅、魏有德／晉江 – 台北 連線報導

大陸福建省今（5）日在晉江舉辦通水一周年活動及座談會。與會人士參觀龍湖水源地和晉金供水泵站，就運行情況實地考察，兩岸業主代表也於座談會上就通水一年來的情況進行簡報。據介紹，金門供水工程通水後，福建累計向金門供水超過366萬噸，平均日供水超過1萬噸。

▲金門田浦水庫舉行兩岸通水儀式。（資料圖）

數據顯示，福建向金門供水工程由晉江龍湖取水泵站、陸地輸水管道和跨海輸水管道三部分組成，線路總長27.935千米，設計流量為每日3.4萬立方公尺，總設計投資3.88億元人民幣（約17.5億元新台幣），稅費按照9.86元新台幣/立公尺計價。

據了解，晉江市在金門供水工程水源地龍湖以箱涵、隧洞為主，建成全封閉式引水第二通道工程，總投資8億元人民幣（約36億元新台幣），並於今年4月完成全線通水，以確保水質不受沿線村鎮生產活動影響。

▲晉江2015年8月5日舉行的兩岸通水儀式。（資料圖）

目前進行的龍湖環湖截汙工程和環湖排汙溝閉合工程，正加速水源地生態整治工程建設，並啟動金門供水第二引水線路前期規劃工作。為確保水源地水質品質，晉金供水公司介紹，採用日檢、月檢、半年檢三種檢測模式，落實115項水質指標檢測，並及時將檢測結果通報金門方，「從各頻次檢測情況來看，入金水質均滿足合約要求，常年水質均保持在Ⅱ類，優於全省平均水準。」

▲兩岸通水交流中心揭牌。（圖／福建台港澳辦公室提供）

此外，「兩岸通水交流中心」同時於晉江通水一周年活動期間正式揭牌成立，出席揭牌儀式的包括金門縣副縣長、福建省台港澳辦、水利廳、晉江市官員等。

