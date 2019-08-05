華聞快遞／上海浦東率先推出「一業一證」　一張許可證暢行市場

▲上海浦東。（圖／記者李毓康攝）

《上海》：浦東率先推出「一業一證」 一張許可證暢行市場

上海浦東新區7月31日舉行「一業一證」改革發佈會，頒發首批行業「綜合許可證」。這標誌著浦東在大陸率先推進行業准入審批改革，把過去一個行業多個審批事項整合為一張許可證即可「闖天下」。（工人日報）

《江蘇》：「互聯網+農業」跨界融合 常州電商半年營收1.62億人民幣

常州市天寧區農業與「互聯網+」跨界融合，通過深度探索農業品牌化發展新模式，大力推動農業產業線上線下同步發展，打響以焦溪翠冠梨為代表的區域公共品牌，助力農業增效、果農增收，推進天寧鄉村振興產業發展。電商農業今年上半年累計銷售額突破1.62億元人民幣。（科技日報）

《湖北》：第二屆武漢鄉村旅遊節開幕 贈遊客50萬張免費門票

第二屆武漢鄉村旅遊節4日在5A級景區黃陂木蘭天池正式舉辦。武漢市文化和旅遊局負責人表示，「旅遊節將持續到9月30日，在此期間全市鄉村旅遊景區將推出100餘場主題活動，並向國內外遊客送出50萬張免費門票，還將組織直通車接送民眾暢遊武漢大美鄉村。」（中新網）

《新疆》：上半年固定資產投資快速回升

今年上半年新疆共完成固定資產投資1843.48億元人民幣，年增率增長7.3%，增速較去年同期提高56.2個百分比。（新華社）

▲ 第二屆武漢鄉村旅遊節開幕。（圖／翻攝自中新網）

《青海》：啟動生態環境價值評估及大生態產業發展綜合研究

如何科學客觀地闡明青海的生態價值在全球和中國的特殊性和重要性？「中華水塔」青海省4日就上述等問題進行了探討，並正式啟動實施《青海生態環境價值評估及大生態產業發展綜合研究項目》。（中新社）

《山西》：太原最高補助100萬元人民幣鼓勵企業引進先進科技

山西省太原市科技局日前宣佈，太原市鼓勵企業引進落地國內外先進適用科技成果，最高補助100萬元人民幣。（新華社）

《山東》：生豬價格創年內新高 未來預計繼續上漲

山東省畜牧總站發佈的最新統計資料顯示，山東省生豬價格為19.17元人民幣／公斤，創年內新高。專家分析預測，豬價8月將維持上行。（新華網）

《廣東》：廣州固定資產投資增速創6年新高

廣州市政府發佈，今年上半年廣州「穩投資」結碩果，固定資產投資3033.63億元人民幣，年增率增長24.8%，增速創6年新高，規模和增速均排名全省第一。（新華社）

▼廣東廣州市。（圖／CFP）