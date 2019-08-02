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新台幣貶值＋市場不確定性衝擊　外幣保單前5月銷售大衰退

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▲▼有錢,炫富。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲根據統計，今年前5月外幣保單新契約保費收入為2,475億元，比去年同期衰退17%。（示意圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布今年前5月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為2,475.91億元，比去年同期衰退17%，其中美元投資型保單、傳統型保單雙雙呈現衰退態勢，主要是新台幣匯率貶值，加上市場不確定性，影響保單買氣保守。

根據金管會保險局統計，今年前5月外幣保單與美元保單最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣2475.91億元，較去年同期衰退17%。保險局官員表示，主要是投資市場仍有不確定性，使得消費者偏向保守態度，加上新台幣兌美元匯率貶值，同時也影響民眾買保單的意願。

觀察美元保險商品表現，截至今年5月底，新契約保單保費收入68.45億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為15.85億美元，較去年同期衰退49%；至於傳統型則來到52.6億美元，年減7%。

至於澳幣保單部分，今年前5月澳幣保單新契約保費收入為4.82億澳元，其中投資型新契約保費收入1.61億澳元，較去年同期大幅減少45%；至於傳統型則來到3.21億美元，較去年同期增加13%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前5月是27.15億人民幣，其中投資型前5月新契約保費收入25.59億人民幣，年減30%；傳統型則為1.56億人民幣，較去年同期衰退8%。

統計顯示，所有外幣與美元投資型銷售最多前3大保險公司，分別是法國巴黎人壽、南山人壽及國泰人壽；傳統型賣最多前3大保險公司，是國泰人壽、新光人壽與富邦人壽。

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關鍵字：金管會,保險局,保單,外幣保單,保險,投資

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