國中遭霸凌！德州21歲槍手「上課吃鼻屎」被當怪咖　鄰：看起來很正常

▲ 克魯休斯在學校很安靜。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市3日中午擠滿趁著開學季前來採買的家庭，沒想到一名男子手持外型類似AK-47的長槍闖入掃射，釀成20死26傷，其中包括一名僅4月大的嬰兒。槍手過去的同學爆料，21歲的主嫌克魯休斯（Patrick Crusius）是一名「古怪的書呆子」，總是堅持自己的種族比較優越。

在德州普萊諾市（Plano）上國中時曾和克魯休斯同班的奧爾蒂斯（Paige Ortiz）向《太陽報》表示，她記得克魯休斯是個安靜的書呆子，幾乎不和任何人說話，「人們覺得他很奇怪。我和他一起上了2年的課，他就是班上那種安靜的書呆子。他很少說話，至少跟我是這樣。我很難想起很多關於他的事情，因為他從來沒有真正脫穎而出，也沒有突出的表現。」

奧爾蒂斯提到，克魯休斯在課堂上一些奇怪的習慣讓同學認為他是怪人，他也因此遭到霸凌，「他會挖鼻孔、吃鼻屎之類的。我不知道他在想什麼，居然走進沃爾瑪槍殺那麼多人的妻子、父親、孩子、母親和父親。那些人帶著3個孩子去賣場，但永遠回不了家，還有4個月大的嬰兒。」

▲ 克魯修斯被控一級謀殺罪。（圖／達志影像／美聯社）

奧爾蒂斯指出，「我只是想知道到底發生了什麼事才會讓他這麼做，我覺得他可能有被霸凌。我們學校有各式各樣的人，但每個人都能找到適合自己的地方。」

克魯休斯落網後，一份據稱是他寫的宣言在網路上瘋傳，其中充滿種族主義、白人至上主義及反移民的攻擊性用詞。和他一起就讀亨德里克國中（Hendrick Middle School）的奧爾蒂斯對此提到，「老實說我一點也不驚訝，他確實堅持自己的種族。」

在3日的賣場大屠殺以前，克魯休斯和祖父母住在艾倫市（Allen）一棟有5間臥室的房子裡；據稱他的祖父母是非常和藹可親的人。克魯休斯兒時曾住在同一個城鎮的不同地區，其中一名鄰居描述道，他幾乎沒有朋友，即使在寒冷的冬天也會穿T恤。

▲ 槍擊案造成20人喪命，大批群眾聚集艾爾帕索高中為罹難者守夜。（圖／路透）

這名鄰居說明，「2007年我們搬到這裡的時候，克魯休斯只有9歲。他會打球，看起來很正常。我記得他總是一個人，住在這裡的最近幾年好像總是穿著一樣的衣服，每天上學都穿白上衣和卡其褲。即使是在冬天，他也會穿著一件白色T恤；我總是看到他一個人走來走去。」

鄰居提到，克魯休斯有哥哥和雙胞胎妹妹，在這裡住到高中畢業後便搬家，「他的父母離異，母親再婚後有4個男孩搬了進來，所以一度有7個孩子住在那間房子裡。他母親是學校的護士，父親是一名顧問，但我不常見到他。」

克魯休斯和祖父母同住時的鄰居大多拒絕受訪，其中一人則透露，「我對這家人略知一二，我們會在勞動節或類似的日子在街上聚會。他們（克魯休斯的祖父母）是一對非常甜蜜的老夫妻，參加社區活動時看來是個充滿愛的家庭，他們一定很震驚。這是一個非常棒的地方，這太瘋狂了。我過去會看到他（克魯休斯）走向自己的車，他有點邋遢，但他才20歲出頭，我想那可能只是他的『癖好』， 沒有任何徵兆顯示他會做這種事。」