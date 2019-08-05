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1周2大規模槍擊…釀29死　步槍協會：別把悲劇政治化

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▲▼俄亥俄州酒吧槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一周內發生2起槍案，造成29人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國一周內發生兩起重大槍擊案，共造成29人死亡，震驚國際，美國全國步槍協會（NRA）在4日發布聲明，向遇難者家屬致意，並指出，他們不會將悲劇政治化。每當美國發生大規模槍擊案時，步槍協會就會成為眾矢之的，儘管眾議院在年初通過法案，要求對購買槍枝的民眾進行背景調查，但還是受到參議院共和黨阻撓，美國的槍管之路依舊漫長。

美國全國步槍協會4日在推特發出聲明，向遇難者家屬表示哀悼，「我們向艾爾帕索（El Paso）、代頓鎮（Dayton）的遇難者家屬及整個社區表達最深切的哀悼之意，我們也代表數百萬的會員，向救護人員與提供幫助的民眾致上敬意。」協會公共事務負責人艾魯拉南丹（Andrew Arulanandam）指出，協會致力於讓行使《憲法第二修正案》的人們，能夠安全、合法的使用槍枝，「我們不會將任何悲劇政治化，也會努力尋求真正的解決方案。」

德州（Texas）艾爾帕索（El Paso）的沃爾瑪賣場（Walmart）在3日上午遭21歲槍手克魯休斯（Patrick Crusius）持步槍掃射，造成20人死、26人受傷。結果距離不到24小時，俄亥俄州（Ohio）代頓鎮（Dayton）一間酒吧也被掃射，24歲槍手貝茲（Connor Betts）拿著約有100發子彈的來福槍闖入，共造成9人死亡、至少26人傷。

▲▼德州沃爾瑪槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德州與俄亥俄州民眾上街替逝者祈福。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄亥俄州酒吧槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

眾議院在今年2月通過《2019兩黨背景查核法案》（the Bipartisan Background Checks Act of 2019, HR8）要求聯邦調查局在販售槍枝之前，對購買人進行詳細的背景調查。當時共和黨就揚言，會在參議院擋下這項法案。步槍協會前會長考克斯（Chris Cox）也批評，此法是把所有守法公民當作嫌疑犯。

▼民眾在展場把玩AR-15自動步槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼AR-15自動步槍,NRA。（圖／達志影像／美聯社）

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