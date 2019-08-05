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反制川普關稅！　彭博爆：北京下令國企停購美國農產品

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

自美國總統川普宣布將對3000億美元的中國商品加徵10%關稅後，貿易戰再陷緊繃。如今，根據彭博取得的最新消息，北京政府目前已要求國有企業暫停進口美國農產品，而國有農業公司正在等待雙邊談判的進展。

知情人士透露，當局此一決定是在川普上周四（1日）宣布加徵更多關稅後才有的舉措。但目前中國商務部並未對此做出回應。

時間拉回8月1日，川普無預警宣布自9月1日起，對3000億美元的中國商品加徵10％關稅，且加稅商品不包括先前已加徵25％關稅的2500億美元中國商品。根據參與貿易談判的中方官員們的說法，北京官員對此感到相當震驚。中方先前已承諾，若美方堅持加徵額外關稅，將會做出回應。

▲▼ 白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，據《華爾街日報》報導，川普之所以會臨時喊出加徵關稅，是因為不滿中方沒有在增購農產品方面兌現承諾，讓爭取連任的川普沒辦法把好消息帶給農民，才會不顧幕僚的勸阻，針對尚未受到貿戰波及的中國商品課徵關稅。

消息人士指出，在川普發布此一消息前，已和幕僚們進行將近2小時的爭論，當時白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）、首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）及代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）都在場。但起初只有強硬派納瓦洛支持川普的決定，其餘幕僚群堅決反對。經過一番爭論後，幕僚們才選擇退讓，並協助川普擬出對中加徵關稅的推文。

如今，新一輪關稅一旦如期加徵，中國製手機、玩具等消費產品都會受到衝擊。外界預期，美中雙方的貿易談判，難以在11月美國總統大選前達成協議。

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關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,川普,關稅,農產品,北美要聞

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