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玩老虎機以為贏5000元！她竟獨得加國史上最高彩金5000萬

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瑪麗琳花3加幣玩吃角子老虎機，竟意外中了215萬加幣（約新台幣5008萬元）。（圖／翻攝自BCLC官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

實在太幸運！加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia, B.C）1名女子瑪麗琳（Marlyne Dumoulin）最近與丈夫到小鎮上的賭場玩，當她花了3加幣（約新台幣71元）玩吃角子老虎時，竟然一不小心就獲得了遊戲有史以來的最大獎，獎金高達210萬加幣（約新台幣5008萬元），讓她興奮到好幾個晚上都睡不著覺。

據《CTV NEWS》報導，來自喬治王子城（Prince George）的瑪麗琳，上（7）月13日與丈夫安迪（Andy）到城鎮上的「寶藏灣賭場」（Treasure Cove Casino）試手氣。當時她選定一台「Powerbucks」遊戲機後，就花了3加幣下注，沒想到玩著玩著機器卻突然停止運作，燈光閃爍，接著2人瞬間被一群工作人員包圍。

瑪麗琳提到，她跟安迪都不知道發生了什麼事，在工作人員告知後才驚覺自己竟然中大獎了，「我本來還以為自己贏得的獎金是加幣210元（約台幣5008元），一直到準備領獎時，我才意識到，自己獲得的獎金比預期的還要多1萬倍，其實是加幣215萬元（約新台幣5128萬元）。」這麼一大筆數目的獎金，讓她開心到領獎前2天都吃不下也睡不著。

對此，加拿大彩票公司BCLC（British Columbia Lottery Corporation ,BCLC）表示，這是「Powerbucks」遊戲目前在加拿大所開出的最高額的一筆獎金，瑪麗琳跟安迪已經上個月18日來到公司總部，領取了這張215萬2860元加幣的支票。

瑪麗琳補充，「我和安迪已經計畫拿這筆錢去旅遊，現在我們已經買了一台露營車，準備先去亞伯塔省（Alberta）拜訪親友，再來好好規畫下一步。」

BCLC presents a $2.1-million cheque to Prince George's Marilyn Dumoulin, who won the record-breaking jackpot playing a slot machine.

Kamloops Matters 發佈於 2019年7月18日 星期四
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關鍵字：Marlyne Dumoulin,吃角子老虎,Powerbucks,加拿大,北美要聞

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