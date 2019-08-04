5歲女童「沒牽到弟弟手」哭鬧！　慘遭狠父「甩耳光＋4度猛踢」噴飛倒地

記者唐詠絮、林昱萱／雲林報導

雲林縣西螺鎮3日晚間發生疑似虐童案件，一名5歲女童遭父親4度狠踹，而她也受不了強烈的踹擊，多次摔倒到地面，響徹黑夜的哭聲讓人十分心疼。

▲雲林西螺晚間傳虐童案，警方已經介入偵辦。（圖／翻攝自臉書斗六人文社交圈）

這起事件在發生在3日晚間，有民眾目擊拍下這段施虐影片，當時女童的父親從大樓中庭到馬路邊，不僅打了女童耳光，還4次用腳狠踹女童，女童小小的身軀經不起大力地踹擊，多次跌坐在地，而劇烈疼痛也讓她更加止不住哭聲，而事發當時，女童疑似本來要去牽弟弟的手，但看到弟弟被媽媽牽走後，就忍不住哭鬧起來，怎料卻會因此被父親打巴掌、踹飛，而更離譜的是，當時女童的媽媽卻多次要女童安靜。

這段影片上傳到網路後，立即引發不少網友關注，就連「愛心正義哥」知道此事後，也立刻驅車前往該地了解情況，也有大批民眾自發到現場替女童討公道，但為了避免不必要的衝突，警方也先將到場的群眾驅離。

對此，雲林縣社會處副處長陳怡君指出，昨晚發生事情後，第一時間已經到現場關心，雖然打人的家長一直說「我是在踢別的，並沒有踹小孩」，但從影片中看到女童的爸爸踢女兒是事實，為避免於小孩再度遭受到打傷，已經協助提出臨時保護令，同時將被踹的女童安置在1處安全環境中，同時也籲請社會人士若看到有虐童事件發生，請務必撥打110、113專線電話，讓警方及相關單位做妥善處理，切勿再有私刑正義的事件發生。

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