祖墳爆違建！李佳芬叔無奈喊「選舉選甲無人性」　點名小英…結果3天後出爐

▲李佳芬西螺鎮祖墳被爆有農地未農用嫌疑。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠、戴若涵／雲林報導

高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬日前「豪華農舍」違建問題尚未解決，又爆出位於雲林縣西螺鎮的農地未農用，祖墳違法蓋在農地上的疑慮。西螺鄉公所1日上午10時派員到場丈量，表示結果最快3天後出爐；李佳芬叔叔則是無奈表示，選舉選到這樣「實在沒意思」。

李佳芬位於雲林縣西螺鎮的祖墳，日前被匿名檢舉者投書雲林縣長信箱，表示該處為農地卻未農用，李佳芬的祖墳有違建的疑慮。雲林縣政府民政處隨後也證實此消息，表示李佳芬的祖墳用地是向農田水利會承租的農地，縣政府23日傍晚接獲檢舉後，隔日已轉往西螺鎮公所處理。

雲林縣農業處則表示，祖墳用地為都市計畫區內的農地，必須農用是事實，除此之外，根據新修訂的《殯葬管理條例》不論農地或私人土地全部禁葬，而此用地為水利稅用地，縣政府會尊重水利會，但請水利會租約到期後不再續約。

▲西螺鄉公所派員到場丈量。（圖／記者傅誠攝）

西螺鄉公所1日上午10時派員到場丈量，表示依照法規公所負責查報而已，會勘結果將送縣政府裁定，至於裁定結果最快會在3天後出爐。

李佳芬的叔叔李日良受訪時表示，在這裡20多年都沒事情，現在民進黨為了選舉就有事情，「這實在沒意思」，他一臉無奈地說，「選舉選得這麼沒品」，李佳芬都嫁出去這麼久了，到底跟這有什麼關係，也在現場拉起寫著「選舉選甲沒人性，蔡英文你家的墳墓呢？」布條無聲抗議，但他強調，將全力配合縣政府。

▲▼李佳芬叔叔無奈直呼，「選舉選到這樣很沒意思」，現場拉起布條無聲抗議。（圖／記者傅誠攝，下同）

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