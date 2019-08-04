　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因為清新又溫柔…韓國瑜找主播何庭歡當競選發言人！網友：佳芬生氣了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳雕文／台北報導

台視火辣主播何庭歡確認擔任國民黨總統候選人韓國瑜的發言人，在本月4日下午召開記者會，一身紅色洋裝小露事業線，大秀好身材，且現場採訪的記者，幾乎都是男性！何庭歡說，見面後發現韓市長是非常誠懇的，「他希望我為團隊注入清新的、溫柔的特質」，有網友幽默表示，「佳芬（韓太太）生氣了」

▲▼何庭歡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲主播何庭歡將擔任韓陣營的競選發言人，採訪記者幾乎都是男性。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，師大社會教育系畢業的何庭歡，過去主跑黨政新聞，不僅擁有亮麗外型、清晰口條，更因敬業於2014年「跪地」採訪台北市長柯文哲一舉爆紅。何庭歡說，過去都跑黨政線的新聞，但實際參政的經驗是0，突然得到韓國瑜的邀約，讓她想了好一陣子，最後決定要抓住這難得的機會，她說，「我是個喜歡冒險的人」

另外，前國民黨副秘書長、前立委林國正肩負重任擔起競選總部執行長一職；另設置兩位北辦副執行長，將由立委許淑華及前立委孫大千兩人出任；至於韓總部與黨中央的聯繫窗口，將由挺吳派中常委姚江臨擔綱。
 

【何庭歡小檔案】

年齡：30歲
罩杯：E cup
學歷：國立台灣師範大學社會教育系畢業
工作：台視新聞台兼任主播
婚姻狀態：已婚
 
▼何庭歡。（圖／翻攝自何庭歡臉書）

▲▼何庭歡。（圖／翻攝自何庭歡臉書）

ET快訊
快訊／颳焚風飆38℃！12歲童內雙溪消暑溺水　救起無生命跡象
快訊／24小時內第二起！美國俄亥俄州槍響9死　至少16傷
媽辛苦騎車載上學…女高中生轉身「秒下海」！豪邁掏皮肉錢請客
獨／一個退黨、一個被劈腿…林昶佐8月低調帶黃捷赴美療情傷

關鍵字：何庭歡,韓國瑜,競選發言人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老蕭師妹和哈林「在一起了」　共同特殊癖好曝光！

原想到日本拜訪早稻田！韓國瑜改去美國　藍議員：都有特別意義

就怕郭台銘脫黨參選！　韓國瑜喊話吳敦義：迫切希望黨主席整合

柯文哲組台灣民眾黨　陳水扁：分裂的時代力量是最大受災戶

她長髮披肩遙望！柯文哲秒衝上前：來拍張照　臉掛「靦腆微笑」手羞揹身後

因為清新又溫柔…韓國瑜找主播何庭歡當競選發言人！網友：佳芬生氣了

坐鎮韓國瑜台北競辦任發言人　超正主播何庭歡：明天正式上班！

高嘉瑜哭求「我不要當OOO」　網暴動狂喊：高市長好！

韓國瑜批小英不愛國　徐永明：郭董戴國旗帽見川普還不是被放棄

獨／一個退黨、一個被劈腿…林昶佐8月低調帶黃捷赴美療情傷

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

王力宏《好聲音》太欣賞男選手！　強制讓3位導師全轉身...一看都傻了XD

到哪都要看！她邊游泳邊追劇　抬頭捷1小時...網驚：高高手！

國道擋鳴笛救護車近2分鐘遭狂叭 駕駛疑「切不出去」警：吊銷駕照

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

老蕭師妹和哈林「在一起了」　共同特殊癖好曝光！

原想到日本拜訪早稻田！韓國瑜改去美國　藍議員：都有特別意義

就怕郭台銘脫黨參選！　韓國瑜喊話吳敦義：迫切希望黨主席整合

柯文哲組台灣民眾黨　陳水扁：分裂的時代力量是最大受災戶

她長髮披肩遙望！柯文哲秒衝上前：來拍張照　臉掛「靦腆微笑」手羞揹身後

因為清新又溫柔…韓國瑜找主播何庭歡當競選發言人！網友：佳芬生氣了

坐鎮韓國瑜台北競辦任發言人　超正主播何庭歡：明天正式上班！

高嘉瑜哭求「我不要當OOO」　網暴動狂喊：高市長好！

韓國瑜批小英不愛國　徐永明：郭董戴國旗帽見川普還不是被放棄

獨／一個退黨、一個被劈腿…林昶佐8月低調帶黃捷赴美療情傷

威廉森拒絕肥約簽給喬丹牌　佈局2020明星賽出簽名鞋款

老蕭師妹和哈林「在一起了」　共同特殊癖好曝光！

利用未成年少年充當車手　台東警破獲網路購物詐騙集團

原想到日本拜訪早稻田！韓國瑜改去美國　藍議員：都有特別意義

中職／富邦評估陳仕朋狀態　江國豪不排除頂替先發

不斷更新／尼克斯戰陳仕朋　桃猿、富邦先發名單

「房間全是監視器！」桃園女懷疑遭偷拍　緊裹棉被躲2F遮雨棚

印度新德里「辦公室租金全球第9貴」　連中國信託都撐不住搬家！

快訊／颳焚風飆38℃！12歲童內雙溪消暑溺水　救起已無生命跡象

承德不只有避暑山莊！晚上觀賞《康熙大典》享受皇家奢華之旅

政治熱門新聞

快訊／最辣主播何庭歡出任韓國瑜..

10萬人韓粉社團遭「木馬屠城」

獨／林昶佐8月低調帶黃捷赴美療..

通話密謀合作2020？郭、柯談..

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

私菸案推給國安局？立委：陳菊裝..

郭台銘見柯拒入黨？　郭辦說話了

快訊／劉宥彤不否認「郭柯王」結..

民進黨成立國安局不知？前特勤打..

韓國瑜假日是有薪假綠議員批

韓批政治人物造孽！做盡壞事就溜..

郭台銘、柯文哲通話內容曝光！

蔡英文回擊韓國瑜：他做了什麼也..

興仁公園造勢　韓國瑜：2020..

更多熱門

相關新聞

坐鎮韓國瑜台北競辦任發言人　何庭歡：明天上班！

外型亮麗的台視主播何庭歡確認擔任國民黨總統候選人韓國瑜的發言人，她4日受訪表示，是透過友人牽線，七月下旬就已敲定，明天正式上班，將坐鎮台北競選辦公室。

徐永明：郭董戴國旗帽見川普仍被棄

韓國瑜10月後訪美　僑胞將「傳信」給美政界要角

黃士修：10月公布是否支持韓國瑜

快訊／最辣主播何庭歡出任韓國瑜發言人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

唐綺陽2019下半年工作運大公開！

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

小嫻剪耳下1cm激短髮！

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼：有人要開槍！

新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」下場曝光

即／台中親親戲院驚傳隨機砍人

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

高雄女13歲當媽：想跟他結婚　18歲爸下場揭曉

太平洋連3颱！9號利奇馬最快明生成

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

保全擋人車可罰6000　社區群組崩潰

更多

最夯影音

更多

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面