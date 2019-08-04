因為清新又溫柔…韓國瑜找主播何庭歡當競選發言人！網友：佳芬生氣了

記者陳雕文／台北報導

台視火辣主播何庭歡確認擔任國民黨總統候選人韓國瑜的發言人，在本月4日下午召開記者會，一身紅色洋裝小露事業線，大秀好身材，且現場採訪的記者，幾乎都是男性！何庭歡說，見面後發現韓市長是非常誠懇的，「他希望我為團隊注入清新的、溫柔的特質」，有網友幽默表示，「佳芬（韓太太）生氣了」

▲主播何庭歡將擔任韓陣營的競選發言人，採訪記者幾乎都是男性。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，師大社會教育系畢業的何庭歡，過去主跑黨政新聞，不僅擁有亮麗外型、清晰口條，更因敬業於2014年「跪地」採訪台北市長柯文哲一舉爆紅。何庭歡說，過去都跑黨政線的新聞，但實際參政的經驗是0，突然得到韓國瑜的邀約，讓她想了好一陣子，最後決定要抓住這難得的機會，她說，「我是個喜歡冒險的人」

另外，前國民黨副秘書長、前立委林國正肩負重任擔起競選總部執行長一職；另設置兩位北辦副執行長，將由立委許淑華及前立委孫大千兩人出任；至於韓總部與黨中央的聯繫窗口，將由挺吳派中常委姚江臨擔綱。



【何庭歡小檔案】



年齡：30歲

罩杯：E cup

學歷：國立台灣師範大學社會教育系畢業

工作：台視新聞台兼任主播

婚姻狀態：已婚



▼何庭歡。（圖／翻攝自何庭歡臉書）