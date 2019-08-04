施易男分享職涯與人生心路歷程　暖聲獻唱

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心，邀請有戲劇小生與甜點王子之稱的施易男，與500多位的青年朋友分享在職涯與人生的心路歷程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓青年在人生職涯規劃儲備更多能量，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心，舉辦「達人講座」，邀請有戲劇小生與甜點王子之稱的施易男，與500多位青年朋友分享在職涯與人生的心路歷程，透過施易男的分享，促使青年從中學習如何探索求職方向、如何調適壓力、如何創業與各樣心理狀況排除。



人生中的每個階段都會有讓人意想不到的可能，近年來施易男將事業重心轉至甜點業，從一個戲劇小生到烘焙師傅，過程中或許會有很多阻礙與挫折，但他堅持、勇敢並義無反顧地去學習，或許過程中會失敗、但他不灰心，反而更努力；而不單單是這個部分，過去的他，也都是用這種精神迎接任何挑戰，達成自己想要的人生。

施易男鼓勵青年朋友，對於工作要「專業、敬業、樂業」，第一工作專業是必須的，第二就是對工作的態度，尊不尊重這份工作，就是要看你的態度，你敬業別人就願意用你，接下來就是樂業，要熱愛自己的工作。此外，他說學習是最好的保養品，如果想要達到夢想，就比別人更勤勞、多練習，堅持真的很重要。



施易男除了深受青年朋友歡迎之外，也非常有長輩緣，自己也有一套與長輩的相處之道。而媽媽是影響他最深的人，教導他心中要有愛、要正向且善良、勇敢堅持、積極樂觀，這些道理深植在他心中，也一直身體力行，希望把溫暖和愛傳遞出去，他說：「不要小看自己的能力，再渺小也會發光發熱」。





現場施易男帶來五首歌曲，讓青年朋友在精彩的講座之外也能聽到他溫暖的歌聲，在高壓的生活與工作下，可以得到身心靈的放鬆，同時從歌詞中細細品嚐人生的意義。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟特地出席聆聽，贈送施易男客製化的圍裙，施易男也送上新書「明明‧有點甜。」與分署長分享最新的作品。



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，希望透過施易男的講座，能鼓勵青年朋友，不要放棄希望，只要堅持到底，追逐自己的夢想、善用政府的資源，一定可以找到自己的一片天。

YS除了大型的「達人講座」之外，也有「青年職涯體驗營」、「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「模擬面試」、「企業參訪」、「職涯講座」與「團體課程」等，多元的活動和服務，不定時舉辦的講座與課程，欲知相關詳細訊息可上：YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉絲團，洽詢電話：0905-121-901。