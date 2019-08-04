快訊／幕僚證實！郭台銘確定不出席台民黨成立大會

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將於6日舉辦成立大會。鴻海集團創辦人郭台銘的核心幕僚劉宥彤4日受訪時證實，郭台銘當天有事不會出席，但表達將會送花過去。

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者羅婉庭攝）

針對郭台銘已和前立法院長王金平會面，一度傳出已與柯文哲見面。劉宥彤表示，其實兩人沒有見面，是郭台銘的兒子郭守正跟蔡壁如通電話，雙方各自把電話拿給柯文哲和郭台銘，所以有短暫交談一下。

郭台銘、柯文哲「電話會」的內容，劉宥彤表示，兩人在電話中先寒暄一下，並開了一個玩笑，「郭董提到柯市長最近新聞很多，柯市長則回說你的新聞也很大」，此外，郭台銘也有談到聽說柯文哲組黨的事情，並表達成立大會當天會送花過去，但他有事情不會出席。

媒體追問，蔡壁如稍早證實雙方有在談見面，「郭柯會」是否有譜？劉宥彤表示，通話時確實有說有機會的話可以辦，但目前並沒有此計劃，可能是她跟郭守正有聊到，因為兩人會通電話代表是有一些想法，但目前郭台銘還沒有指示。

至於目前郭台銘已確定不會加入台灣民眾黨，未來是否將以無黨籍參選？劉宥彤表示，「我們到目前為止都沒有規劃要參選，所以也沒有入黨這種事，純屬媒體臆測。」

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