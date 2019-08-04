郭台銘、柯文哲已見面？蔡壁如回應引遐想「他們時常晚上會消失」

▲北市府顧問蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／新北報導

鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選失利後神隱至今，外傳2日已和籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，結論是婉拒入黨，並表示仍想以無黨籍參選2020總統。郭台銘辦公室證實兩人有通過電話。對於兩人見面的傳聞，柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如4日受訪表示，「這個我就不知道，他們時常晚上會消失」。

郭台銘辦公室3日證實郭台銘也與柯文哲通過電話，是郭守正與蔡壁如通電話，兩人有講了一下會不會碰面，蔡壁如把電話給了市長，郭守正交給郭台銘，雙方打了個招呼，「郭董說柯市長最近新聞很多，柯市長說但新聞你比較大」。

郭台銘辦公室指出，雙方講了幾句，郭台銘禮貌性說有機會再拜訪，柯文哲說再看看時間，接著郭台銘承諾柯文哲組黨成立大會當天會送花祝賀，表達心意，但還有其他的事應該不會去；雙方通話時間很短，沒有特別其他內容，目前雙方幕僚沒有見面的安排，也沒有聊到任何相關參選事宜。

蔡壁如受訪表示，她與郭團隊本來就認識，要打電話或打賴都沒有問題，郭辦發言人劉宥彤會跟她聯繫，如果有什麼訊息，大概要事先講一下，平常都有在打電話，如果老闆在旁邊要交代幾聲，也會給老闆交代一下，其他時間大概還是幕僚在聯繫。至於通話內容，蔡壁如表示，有時候老闆在講話還是會別到一頭，避開離遠一點，沒有仔細聽。

蔡壁如表示，可以安排兩人見面，不過市長行程也很滿，郭大老闆的行程應該更滿，確實有在談這件事，見個面大家溝通一下。被問到兩人沒有見到面，蔡壁如回說，「不曉得以前有沒有見過面」，至於郭台銘回國後是否有見面？蔡壁如思索幾秒後表示，「這個我就不知道，他們時常晚上會消失，這個沒辦法回答你」，並未直接否認兩人見面。

對於郭台銘說稱說要找時間拜訪，柯文哲表示，「還是那句話，真實的人生，哪裡需要一定要見面，幕僚每天匯報，我們知道對方在想什麼，保持密切聯絡，這個做到就好」。