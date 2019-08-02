宣布組黨隔日　柯文哲秀英文與國際學生對談

▲柯文哲受邀出席2019年世界醫學生聯盟八月大會，並用全英文發表演講。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2日下午受邀出席2019年世界醫學生聯盟8月大會，辦擔任學術主題演講講者，以居家醫療為主題暢談北市醫療保健；值得一提的是，柯文哲從踏進會場開始一路到活動結束，全程都用英文發言。柯致詞時表示，台灣已進入快速老化的社會，特別是在面對患者的照顧上，除了日常上的照護，更需要醫療上的長期護理。

儘管沒有安排受訪，但甫宣布創黨的柯文哲仍被媒體緊跟，早早就到會場守候。但面對媒體詢問黨綱內容、多位柯粉反對創黨、是否徵詢過前都發局長林洲民加入不分區立委等問題，柯文哲一概不談，稱每天都有餵食鯊魚的時間，有問題等明天在回答。

為了讓患者在生活上能夠有妥善的資源及照顧，柯文哲表示，北市居家醫療的概念轉變為以人為本的關懷及價值，為這些無法走出家門的患者提供以家為基礎的醫療照護模式。

柯文哲說，台北市立聯合醫院發展出一套完整的社區醫療照護系統，建構一個區域的醫療中心改變過去傳統，讓醫生走入各個社區的醫療據點。也透過在地的民政系統，透過區里長來關心患者的醫療健康情況，進而安排居家醫療。

柯文哲表示，從最近的經驗來看，不論居家或社區的醫療照護都需要大家攜手幫忙，一起打造更好的長照環境。他重申，醫療保健與長照都還是要以人為本，也鼓勵社區一起參與，讓整個地方變得更好。