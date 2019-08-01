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男童下顎腫4年…嘴裡取出200g囊袋　內含526顆「珍珠牙齒」

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▲▼牙齒,牙醫,口腔。（圖／取自Pixabay）

▲男童長期感到下巴腫脹。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

印度7歲男童拉文德蘭（Ravindran）因為自覺右下顎腫脹，上月11日前往位於清奈（Chennai）的一家醫院，牙醫最後竟從他嘴裡拿出526顆牙齒，原來他罹患罕見的複合性牙瘤。所幸，男童經過手術後身體狀況沒有大礙，他目前也回到21顆牙齒的狀態。

《新印度快報》、《太陽報》報導，拉文德蘭3歲開始就感覺右下顎腫脹，他上月前往一家牙醫學院檢查，結果發現他罹患複合性牙瘤，X光與電腦斷層掃描顯示，他口內有526顆牙齒，整體看起來像是「袋狀結構」。領導手術的醫師塞特西納森（Senthilnathan）表示，這是一起獨特的醫療案例。

塞特西納森說明，麻醉發揮效用後，拉文德蘭的下顎被切開，醫療團隊接著取出200公克重的囊袋，裡面有上百顆牙齒，即使最小的一顆也都有牙冠、牙根與琺瑯質。

據了解，取出來的牙齒大小長度落在0.1毫米到15毫米之間；醫師形容看起來就像珍珠。另一名醫師拉馬尼（Pratibha Ramani）表示，雖然病因不明，但遺傳可能是其中一個原因，此外，團隊也在調查是否生活中接觸到的輻射量會造成影響。

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關鍵字：牙齒

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