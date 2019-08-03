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有錢人聚集地曝光！人口成長大爆發　所得隨時超越台北市

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▲▼竹北,新竹,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲根據內政部統計，新竹縣竹北市103～108年人口成長率為全國第一。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

新竹縣長楊文科積極推動「三大箭+兩小箭」計畫，三大箭分別為國際AI智慧園區計畫、台灣知識經濟旗艦園區、科學園區三期，兩小箭則是規劃中的竹北地區生命禮儀園區及興建焚化爐，眾多基礎建設帶動人口成長。相較於全台11個縣市連續5年面臨人口數下滑，新竹縣竹北市人口卻是快速成長，根據內政部統計，103～108年人口成長率為全國第一，截至今年5月底，設籍人口已有19萬366人，尤其31個里中，有5個里人數破萬。進一步分析，良好的就業環境、生活機能完備、交通便利、文化資源豐富，這4大原因是帶動竹北市人口攀升的主要關鍵。

純樸客家農村是過去老一輩對於新竹縣的印象，但隨著各項地方建設、產業升級轉型，如今的新竹縣不僅蛻變成為接軌國際的大城市，還是高科技產業聚集地，半導體、通訊、光電、精密機械和生物科技等領域發展上，在全球高科技產業中有著競爭力與影響力，吸引國內外廠商投資注入經濟活水，並有眾多一流科技人才進駐。

尤其是1980年建置了有「台灣矽谷」之稱的新竹科學園區後，以積體電路為領頭的6大產業營業額逐年增長下，不僅在台灣經濟命脈中扮演著重要地位，也逐漸發展成為北台灣的科技產業中心，同時也是推動地區經濟的最大助力。

從幾項數據資料，就可以看到新竹的爆發力有多強，首先，1994～2014年各縣市所得增幅部分，雖然最高的是澎湖縣，但新竹縣、新竹市緊追其後居第2、3位，統計20年間收入增近6成；平均每戶所得收入方面，以往都是台北市第1、新竹市第2，2014年出現逆轉，新竹市以年均157.7萬元追過台北市157.6萬元，新竹縣則是以138.9萬元排名第3。

今年7月，財政部公佈最新的綜合所得統計數據，在各縣市的行政區排名上，冠軍的台北市大安區平均所得173.4萬元，居次的新竹縣竹北市也不示弱，平均所得162.2萬元；若以縣市別來看，前3名分別是台北市平均所得133萬元、新竹市129.5萬元、新竹縣115.5萬元，可見過去成功的產業發展政策，為新竹縣帶來當前的繁榮與富庶。

▲▼新竹生物醫學園區,竹北生醫園區,生醫園區。（示意圖／新竹縣政府）

▲位於新竹的多個科技園區、工業區創造了無數就業機會。（示意圖／新竹縣政府提供）

發展潛力高的竹北市除了鄰近大家熟知的新竹科技園區、新竹工業區、台元科技園區、湖口工業區、生醫園區、鳳山工業區等，在智能科技的趨勢潮流下，已設置規劃完成的國際AI智慧園區，預計2020年底將於竹北完工，預估屆時可望創造百億元年產值，同時帶來更多就業機會。

不過園區目前有13萬人口，約3分之1居住新竹縣，每到上下班尖峰時段，主要道路就得面臨龐大車流量問題，為了解決一直以來的塞車窘境，並且改善整個大新竹地區的交通網絡，新竹縣市通力合作，向中央成功爭取兩年期經費，於台68匝道與經國橋建置智慧化動態號誌即時控制系統後，過去竹北開往新竹市、科學園區需11、12分鐘，現在透過AI控制觀察車流狀況，利用號誌截流，至少減少4分鐘，車流順暢許多，藉由智慧交控縮短行車時間。

經國橋廊帶智慧交通改善二期成效佳（圖／翻攝自新竹縣府官網）

▲經國橋廊帶智慧交通改善前。（圖／翻攝自新竹縣府官網）

經國橋廊帶智慧交通改善二期成效佳（圖／翻攝自新竹縣府官網）

▲經國橋廊帶智慧交通改善後。（圖／翻攝自新竹縣府官網）

交通智慧化也應用在找車位上，包括竹北、新埔共47個路外停車路段、3,235個停車格，駕駛只要下載特定的APP，就能輕鬆迅速找到附近車位，不用再花時間繞來繞去，而新竹縣是全國首波4個示範縣市之一，也是率先試辦的城市，預計於8月底搶先全國上路。

此外，預期新竹都會區的人口及商務發展將會越來越熱絡，考量現階段中正橋與竹北交流道、新竹交流道，在交通流量尖峰時刻已呈現飽和狀態，六家高鐵站特定區的聯外道路斗崙2-3號道路（經國大橋）也出現交通瓶頸的狀況下，為了建構便捷的交通環境，新竹縣府在六家高鐵站特定區完工後，建設了一條以高鐵六家站為起點，延伸至中興路四段為終點之聯絡道路，讓都市生活圈暢行更加便利。

新竹縣興隆大橋（圖／新竹縣政府交通旅遊處）

▲高鐵橋下聯絡道延伸至竹科。（圖／新竹縣政府交通旅遊處提供）

竹北市人口成長迅速，不僅僅是鄰近科技園區與優越的交通條件，生活機能完備造就宜居環境，也是吸引許多人的一大原因。包括喜來登飯店、六家高鐵旁購物商場「6+Plaza廣場」、即將落成的竹北新世紀購物中心以及多家知名大型賣場，形成三步一店、五步一館的熱鬧商業圈，除此之外，新竹縣第一個國民運動中心、第一座電影院立體停車場皆設在竹北，新竹縣內向衛福部力爭的健康產業園區同樣闢建在竹北，經招商後，由中國醫藥大學新竹附設醫院進駐。整體來說，不用大老遠跨縣市，在竹北就能享受逛街購物、休閒娛樂或醫療等各種服務。

新竹過去被稱為「竹塹」，是北台灣最早開發的城市，客家人、閩南人、原住民等各族群早期在此開疆闢土落地生根後，各自呈現了不同的生活樣貌，也因此累積深厚的文化底蘊，其中像是客家花鼓藝術節、桐花祭、義民祭、賽夏族paSta'ay（矮靈祭）等，讓許多人留下深刻印象，多元族群融合也成為新竹當地人文發展的一大特色。

新竹縣府增設非營利幼兒園（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

▲新竹縣府在竹北市首建兩所非營利幼兒園，預定109年4月完工。（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

因應人口成長，尤其現階段竹北市人口中，0～4歲1.3萬人、5～9歲1.5萬人，預料未來對於公共托育、學校需求會大增，新竹縣府除了持續利用現有學校空間增加公立及非營利幼兒園，像是在枋寮國小、沙坑國小新設幼兒園、竹仁國小附設幼兒園新增一班，另外也積極爭取爭取前瞻計畫補助，目前竹北文小一、竹北文中二兩所非營利幼兒園皆已動土，預定109年4月完工後，將可分別招收2～5歲學生272人、約300人，收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，藉此減輕家長負擔。

而過去幾年在竹北已陸續興建成功國中、東興國小、興隆國小、安興國小、東興國中、六家高中及北平華德福實驗學校共7所學校，新竹縣府擬再規劃文小一小學、文小三國中，AI智慧園區內也計劃新設文中六中學，從幼兒到青少年，都能充分獲得完善的學習教育環境。

(新竹縣政府廣告)

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關鍵字：新竹,竹北,人口成長,客家,竹科,國際AI智慧園區

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