客關門太大力！小黃運將碎念「慘被拖出圍毆」　5男抓狂飛踢踹頭

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東區中華路好樂迪前7月31日凌晨3時發生暴力鬥毆事件，5名男子當下準備搭乘陳姓運將所駕駛的計程車，但疑似因其中一男下車時關門太過大力，惹來運將碎念抱怨，5人竟因此抓狂，在凌晨的街頭發狠痛毆運將。警方在獲報後立即趕赴現場，率先將涉案的2名男子帶回，惟運將不願提告，雙方達成和解，警方訊後依社維法移請簡易庭裁處，並陸續通知打人男子到案。

▲計程車運將慘遭圍毆，男子還抬腳飛踢猛踹。（圖／翻攝臉書「新竹爆料公社」）

行車紀錄器畫面拍下，數名男子將陳姓運將圍在車前痛毆，抬腳猛踹頭、揮拳痛K，甚至拿起安全帽狠砸樣樣來，運將被打得毫無還手之力，只能蜷縮蹲在車前，雙手死死抱頭護住要害，任由惡煞拳打腳踢；在眾人打過一輪後似乎還不解氣，接著還有人跳上計程車猛掰雨刷、伸腳踏破擋風玻璃，並朝著車頂就是一陣猛砸，而運將只能蹲在路邊喘息，看著自己的生財器具遭到破壞。

究竟是什麼深仇大恨？新竹警方在獲報後立即趕往現場，並率先帶回涉案的阮男、馮男2人，經初步了解，當天阮男、馮男、彭男、彭男、張男等5人準備搭乘計程車，但疑似因其中一人開門時碰撞到其他東西，且關門時過於大力，引來陳姓運將碎念抱怨，5人聞言後當場抓狂，憤而將運將拖下車痛毆。

警方指出，陳姓司機除了遭打傷外，計程車擋風玻璃、車頂亦遭到毀損，惟事後警方介入偵辦時，陳姓運將對於傷害、毀損均不願提告，雙方達成和解；但警方後續仍將傳喚彭男等3人到案，全案依社會秩序維護法移請簡易庭裁處。

▼運將遭到痛打、飛踢踹頭，只能蜷縮身體、抱頭護住要害。（圖／翻攝臉書「新竹爆料公社」）