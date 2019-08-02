快訊／挺柯文哲組黨選總統！　陳佩琪首回應：要組去組、要選去選

▲柯文哲組黨後，陳佩琪表示，「要組去組 ，要選去選」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，為政壇投下震撼彈，市長夫人陳佩琪2日在柯文哲組黨消息曝光後，首度在臉書回應，「 我絲毫不care他要不要選總統，也不在意他組黨一事， 要組去組 ，要選去選」。

陳佩琪臉書全文：

星期三晚上， 小孩回家跟我說家裡門口擠了好多人， 而且身分、目的不詳，心頭一驚，想到最近三不五時就收到恐嚇辱罵信，該不會是有人付諸行動了？ 但仔細想想應該不會如此明目張膽吧？

划手機 ，看新聞、聽youtube是現代人的餐後娛樂， 喔，有新聞快訊，他要組黨喔？ 黨要怎麼組？好像很複雜，不過這是他的事，不想理他，繼續聽我美妙的音樂，此時突然恍然大悟， 樓下是記者， 是想趁他回家時問他這個？

那晚心血來潮邀小孩殺去東區吃消夜，就在等公車時：「佩琪姊， 知道老公要組黨嗎？」起初以為是住附近的支持者，於是禮貌地對他微笑說不知道， 後來回想，應該是某媒體記者吧， 小孩看到我難得出門吃消夜就遇到這種窘況， 反射性地彈離我好幾公尺遠。

剛剛撇見一則新聞 「韓市長說想要選總統，但事前沒跟妻女講， 心中甚感愧疚」；數月前有人想投入黨內總統初選， 結果老婆氣到離家出走(引述媒體的報導) ，老婆抱怨說只有簡訊告知， 完全沒商量餘地，感覺不受尊重，所以離家出走…。

看了這新聞， 頓時懷疑我這個做太太的是不是不正常， 還是我真的與眾不同？ 我絲毫不care他要不要選總統，也不在意他組黨一事， 要組去組 ，要選去選，記得一周前臉書就說過這些，但名嘴和媒體都解讀成我是push 先生去選總統，我自認門診看久了，中文表達能力很不錯，也不知為何會寫到造成這種誤解？

記得2011年愛滋事件被追殺最厲害時， 他曾問過我：「我辭職回家，妳會不會覺得怎麼樣？」那時我剛開完刀，家裡還背負房貸 ，可能是怕我壓力太大吧，才試圖問了我一下下， 記得當時毫不猶豫回他：「做不下去，就離開吧！」我還一派輕鬆的跟他說：「財經老師教我們說身上要預留六個月的生活費， 以防家庭突發事故，老師講的我都有在聽喔，要不要離開，你自己決定就好。 」

不知道是不是我什麼事都對他開綠燈，從此他做什麼決定，就算是別人眼中重大的決定，好像從不會跟我說，更遑論商量了，不過那天回家後， 還是被我數落一頓：「以後要先跟我講，家裡什麼時候會有記者守候， 這樣才不會影響到出門吃消夜。」