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新北金山區漁會歡慶漁民節　表揚5位模範漁民

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▲ 新北金山區漁會歡慶漁民節 表揚5位優秀模範漁民獲肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北金山區漁會歡慶漁民節，表揚5位優秀模範漁民獲肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

7月1日漁民節是屬於漁民自己的節日，全國各地漁會針對漁民節，辦理活動，歡慶漁民豐收，並慰勞漁民一年來的辛苦。新北市金山區漁會2日舉辦漁民節慶祝活動，除安排有摸彩活動及歌唱大賽外，表揚5位當地優秀的模範漁民，漁民朋友都熱情踴躍參與。

新北市金山區漁會2日舉辦漁民節活動，表揚了5位當地的模範漁民，分別是吳建宏、徐宏光、王華傳、王清標、許銘達等，其中漁民吳建宏，出生於石門純樸小漁村，年幼時，與父母在香火鼎盛的十八王公廟裡擺攤做生意，長大後，天性樂觀的他，常隨漁船出海，從事各項漁業工作，唯一堅持不變的就是，從不以過度捕撈方式捕撈，始終以一支釣作業方式進行採捕，為海洋資源保育盡一份心力。

▲ 新北金山區漁會歡慶漁民節 表揚5位優秀模範漁民獲肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北金山區漁會歡慶漁民節，安排摸彩活動及歌唱大賽。

吳建宏說，他知道自己的力量不足以改變現況；但可以慢慢影響別人，對於政府禁止破壞性漁業的措施，也大力讚賞並支持，其行為足以為漁民表率，被提名為模範漁民實至名歸。

農業局長李玟表示，新北市海岸線長達145公里，擁有豐富的漁業資源與特產，但只收成，卻不播種，將會造成可怕的海洋資源耗竭，因此也呼籲透過以海為田、友善漁法、落實經營管理，打造栽培漁業、翻轉傳統沿近海漁業型態新典範，讓守護海洋、永續海洋的願景，成為大家共同努力的目標。

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關鍵字：新北,金山區漁會,漁民節

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