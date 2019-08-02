最快10/1開罰！電動自行車超速最高罰1800元、未打方向燈加重罰

▲一般車輛轉彎、變換車道未打方向燈，罰鍰將加重。（示意圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

駕駛電動自行車不需考照，若經改造最高速度可達40公里與一般機車無異，加上不配戴安全帽無相關罰則，造成管理漏洞，衍生不少交通問題。交通部近日預告修正相關法規，只要超過25公里速限者、未戴安全帽或擅自改裝車輛都將即將開罰，另外，轉彎或變換車道前，未依規定使用方向燈將加重罰鍰至1200元至3600元，最快都即將在10月上路。

交通部預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條及第2條」，明定電動自行車車主擅自改裝，可處新台幣1800元到5400元；超速可處900元到1800元；未依規定戴安全帽可處300元；未依規定使用方向燈的罰緩也從原本的900元到1200元，加重為1200元到3600元。

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▲電動自行車傷亡事故頻傳。（圖／CFP）

交通部表示，未依規定顯示方向燈違規將加重罰則部分，會讓民眾確實了解相關規定，以免造成後續執法認定疑慮，在道路交通安全規則中，也將通盤檢討各項方向燈規定，如轉彎、變換車道前就必須打方向燈，相同車道超車時，也應打左方向燈並至與前車左側保持50公分以上間隔，再打右方向燈駛入原行路線。

據警政署近5年電動自行車傷亡事故統計，分別為1,179件（2014年）、1,526 件（2015年）、1,658件（2016年）、2,163件（2017年）及2,930件（2018年截至11月），共累計高達6,646件，已有9,456人受傷，更有27人因此喪生，可見電動自行車傷亡事故逐年上升。

預告中也修正，從10月1日起，除交通勤務之警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交 通服務隊現場導護人員外之人員，不得於道路上攔阻人、車通行，依法可開罰1200元至2400元，若是在行人穿越道上隨意攔車，則處3000元到6000元罰鍰，如果致人受傷或死亡者，則加倍處罰。