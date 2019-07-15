來自李白故鄉！吉爾吉斯青少年花蓮交流　語言不通但互相珍惜

▲▼吉爾吉斯青少年到花蓮達基力部落與部落的孩子進行部落探險、學習狩獵技能、傳統採集與闖關活動，雖然語言不通但比手畫腳還是可以溝通。（圖／家扶中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年7月15日是世界青年技能日（World Youth Skills Day），今年的暑假，這群來自李白的故鄉、群山環繞的吉爾吉斯家扶18名BMES足球隊的青少年，飛越4,600公里來到花蓮，與花蓮家扶青少年服務方案的成員進行為期三週的跨國交流活動。

內容包含才藝交流、國際文化營、原住民部落生活體驗、環花東單車挑戰…等，並由青年一同策劃7月27-28日於花蓮文創園區進行「TIME FOR CHANGE-我們這YOUNG改變未來」青春特展活動，這次的國際交流活動，以青少年培力為出發點，讓孩子做自己生命中的主角，擔任自己族群的文化大使，讓兩國文化及青少年能力能有更多的看見，也呼應了世界青年技能日這重要的日子。

活動還安排吉爾吉斯青少年來到達基力部落（崇德），與部落的孩子進行為期兩天的部落探險、學習狩獵技能、傳統採集與闖關活動，雖然語言不通但比手畫腳還是可以溝通，崇德小朋友說，平常也很難得可以和外國人相處，會好好珍惜相處的時光，留下美好的回憶。

吉爾吉斯家扶是家扶基金會的七個海外服務據點之一，由於吉爾吉斯的青少年熱愛足球，因次家扶在當地組成了一支BEMS足球隊，因此花蓮家扶也特別安排與美崙國中足球隊進行一場跨國際的足球友誼賽，互相切磋交流足球技能。

▲來自李白的故鄉，吉爾吉斯家扶18名BMES足球隊的青少年，飛越4,600公里來到花蓮，與花蓮家扶青少年進行為期三週的交流活動。

花蓮家扶扶幼委員會為歡迎從中亞遠道而來的家扶兒，特別安排在福康飯店用餐，福康飯店是長期支持花蓮家扶的愛心商家，為了這次餐會也特別用心依吉爾吉斯的飲食習慣、喜好安排餐點內容。

特別值得一提，花蓮市長魏嘉賢除了是花蓮家扶中心的扶幼委員外，自96年開始擔任家扶國外的認養人至今已有12年，14日特別蒞臨餐會現場給予孩子們勉勵並致贈花蓮名產伴手禮，看見這群來自海外家扶所幫助的孩子能有機會來到台灣特別感動。

魏嘉賢說，非常歡迎吉爾吉斯的孩子來到美麗山海城市花蓮，感謝家扶長期陪伴國內外的弱勢家庭及兒少，為這些家庭及孩子創造更多的機會及發展，相信接下來三週的跨國交流，能讓兩國的孩子及工作人員都有難忘的成長與回憶。

花蓮家扶中心施政延主任表示，這次的國際交流活動主要是以青少年培力為主題，透過一連串的活動安排與設計，讓兩國的青少年從做中學，學習面對不同文化及成長背景的尊重，並看見自己的文化優勢，進而有更多的認同與自信。