5男性侵1女...她「遭火燒」棄屍！4天後全身爬滿蛆被發現　最高院撤主嫌死刑

▲林春雄狠心殺害少女，因他與家屬成立和解，最高法院認應給他機會，將全案發回高院更審。（資料照／翻攝林春雄臉書）

記者陳韻如／台北報導

新竹縣竹東男子「冥王」林春雄2015年5月間，因為不滿14歲邱姓少女辱罵女友黃曉雲，竟找女友及朋友等4人，一起押走她毆打，並與手下性侵羞辱少女，最後虐死她還焚屍，更二審判林男死刑，其他共犯則獲無期徒刑，5人褫奪公權終身。然而，林男事後與少女家屬已成立和解，但尚未履行，且他也願意提供房地取償，基於修復式司法精神，認為應給他機會，全案發回高院更審。

判決指出，邱姓少女與一名謝姓少女發生爭吵，謝女事後跟28歲黃姓女子告密，還說邱女罵她三字經。林男得知後相當不滿，2015年5月17日夥同共犯，擔任板模工的27歲陳哲儒及21歲何文軒、23歲古志強，將邱女從網咖押到附近國小旁的步道呼巴掌，再拿棍棒、安全帽、石頭狂砸，之後還指姦，並要其他3人性侵得逞。

陳男還叫到場的謝女及一名曾姓女童拿石塊丟邱女，被路人發現後制止，林男一行人便把邱女帶到河濱公園竹林大橋下繼續打。陳男對已經不斷求饒的邱女說「給妳兩條路，一是打死妳，一條是讓我們上妳！」

邱女因害怕被繼續毒打，於是遭林男等人淫虐，林男大喊「上！」把現場女生支開，還羞辱「爽不爽？」、「誰的比較大」最後還用腳狂踹邱女腹部，最後邱女因頭撞地重傷昏迷，也在這時造成「致命傷」。

林男見邱女倒在地上一動也不動以為她裝死，還舉起安全帽準備要砸下去，最後見邱女真的沒反應，大家才離開去卡拉OK歡唱。事後，心裡不安的何男偷偷返回現場，發現邱女真的死了，便通知其他同夥回來用砂石塗死者臉部，隔天還買汽油想把屍體燒光。

邱女屍體4天後才被人發現，經法醫解剖，頭蓋骨輕微骨折、皮下嚴重瘀血，全身多處腐敗長蛆。最後因謝姓少女向朋友到處炫耀，全案因此曝光。

法院一審判林男5人惡行重大，加上台大醫院鑑定5人智力中低、易衝動欠控制，無反社會人格，沒有到難以教化程度，依殺人、加重強制性交等罪判5人全部無期徒刑。

案經上訴，高院更二審認為5人罪刑重大，並無悔悟之心，其中主嫌林春雄更是首惡，有與世隔絕之必要，因此判處死刑，另外4名共犯也重判無期徒刑，且5人均褫奪公權終身。

然而，最高法院指出，更二審憑著共犯的自白就認定林男性侵少女，違反證據法則，且他僅否認有殺人故意及性侵犯行，其他事實全部承認，另外，他事後也與少女家屬成立和解，只是尚未履行，且他也願意拿房地清償，似仍有悔過之意，與更二審的無悔意尚有不符，基於修復式司法精神，認為應給他機會，將全案發回高院更審。

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