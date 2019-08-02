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跟前任上夜店…高雄男女酒後「街頭互毆」！畫面曝光　警傳喚7人到案

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▲▼高雄夜店酒後衝突，男女互毆。（圖／翻攝爆料公社）

▲民眾側錄下畫面，一對男女酒後在騎樓互毆，警方獲報後立即前往現場了解。（圖／翻攝爆料公社）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅分局成功路派出所7月26日凌晨近4時接獲報案，指稱四維路上某超商前發生口角糾紛，有對男女酒後爆發衝突互毆，警方獲報後立即趕抵現場，發現現場7人皆為朋友關係，當天相約到夜店喝酒，經詢問後眾人皆否認有打架情事，警方始規勸其返家；豈料事隔數日後，有網友在爆料公社PO出當天事發側錄影片，確實有發生肢體衝突，警方獲悉後也立即通知7人到案釐清，後續將依社維法偵辦。

網友PO出的畫面中，深夜的便利商店騎樓前，一群男女疑似醉酒、不斷大聲喧嘩，其中還有1男1女爆發肢體衝突，混亂中還有人揮拳朝著對方頭部痛毆，一旁友人見狀急忙將2人架開，但女子情緒激動，仍是不斷大聲飆罵髒話。

警方指出，當天凌晨獲報後立即啟動快打部隊、線上優勢警力馳赴現場，但當時眾人紛爭已經平息，現場並未發現打架鬥毆等情事，經初步調查，當事雙方等7人皆為好友，其中有2人為「前男女朋友」關係，雙方酒後因感情因素發生爭吵，其餘5名好友則在旁相勸。當下警方詢問是否有暴力情事，眾人紛紛搖頭否認，因此警方僅登錄7人資料便規勸眾人返家。

事隔多日後，警方於2日發現有網友在臉書「爆料公社」PO出當天凌晨側錄畫面，發現確實有肢體衝突，因此立即通知相關7人到案釐清，後續若確認有意圖鬥毆、聚眾等情事，將會依社會秩序維護法87條偵辦。

▼警方當天到場時並未發現打架情事，直到2日有網友上傳影片後，才確認有肢體衝突，立即傳喚7人到案說明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄夜店酒後衝突，男女互毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄夜店酒後衝突，男女互毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄夜店酒後衝突，男女互毆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：高雄,夜店,男女朋友,互毆,苓雅

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