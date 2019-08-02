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獵人桃園山區摔落山谷　搜救人員花7小時送下山就醫

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▲卓姓原住民1日凌晨與友人在復興區山區打獵，因視線不明滑落山谷負傷無法行走，警消上山搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲卓姓原住民1日凌晨與友人在復興區山區打獵，因視線不明滑落山谷負傷無法行走，警消上山搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區卓姓男子1日凌晨與族人相約到復興區低麓山區打獵，因夜間視線不良且山區路徑濕滑，卓男上山途中不慎滑落山谷，導致身體多處骨折與受傷無法行走，同行族人趕緊下山求援，大溪警方會同消防與救難人員上山搜救，花費7個多小時終於將負傷的卓男平安送下山就醫，家屬對警方、消防與救難人員協助感謝不已。

▲桃園市卓姓原住民1日凌晨在復興區山區打獵滑落山谷負傷無法行走，警消上山搜救後分組送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市卓姓原住民1日凌晨在復興區山區打獵滑落山谷負傷無法行走，警消上山搜救後分組送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分局指出，57歲的卓姓男子是復興區原住民，原住民打獵是固有習性，1日凌晨與族人相約前往復興區低麓山區打獵，2人沿著低麓山馬寮登山口進入山區，但因日前下大雨造成山路濕滑，卓男上山途中不慎滑落山谷，造成左手、左胸肋骨骨折無法動彈，因兩人都未攜帶行動電話，無法打電話求援，族人趕緊下山求援。

卓男友人前往大溪分局光華派出所報案，警員李暐翔通知復興消防分隊、民間特搜人員20餘人支援協助，族人帶領搜救人員於1日上午11時30分抵達低麓山馬寮登山口入山搜救，下午14時30 分順利找到卓男，發現其意識清楚也能言語，但無法動彈行走。

▲卓姓原住民被消防與搜救人員以分組方式抬下山，送醫急救挽回一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲卓姓原住民被消防與搜救人員以分組方式抬下山，送醫急救挽回一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

搜救隊伍將受傷卓姓男子以擔架固定後輪流分組抬下山，晚間7時30分左右順利送下山，總計歷經7個半小時將卓男抬下山轉送醫院治療，卓男其家屬對警方、警消與特搜人員與善心部落居民協助感謝再三。

大溪分局呼籲，山區天候瞬息萬變，入夜後氣溫常有驟降或陣雨現象，近日午後山區多雷陣雨，民眾若前往山區務必結伴而行，攜帶行動電話或通訊設備，夜間尤其應該前往山區以免發意外。

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關鍵字：獵人,山區打獵,滑落山谷,搜救7小時,送醫

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