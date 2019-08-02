鐵路警搭火車無票被列車長抓　檢不起訴：他想補票沒有得利

▲鄭姓鐵路警察去年9月持乘車證上自強號，向列車長要求補票遭拒，還被控詐欺得利。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任鐵路警的鄭姓男子於去年9月晚間下班欲搭台鐵自強號列車南下嘉義，持鐵路警察乘車證進站，經過桃園站時，汪姓列車長查票時發現鄭未購車票，僅有乘車證，鄭表明是鐵路警察欲補票，但汪堅持鄭需在中壢站補票且加收50%票價，還提告鄭詐欺得利罪；檢方以鄭主動要求補票、無證據顯示無票乘車、無詐欺得利等證據，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，41歲的鄭姓鐵路警察於去年9月25日晚間6時45分，下班後欲返回嘉義住家，為趕台鐵149號南下自強號列車，鄭以公務用乘車證上車，列車行經桃園站與中壢站之間時，鄭主動向汪姓列車長要求補票，並出示台鐵警察公務乘車證，但汪質疑鄭未購票上車，要求鄭必須在中壢站下車補足台北至嘉義站之間票價，並加收50%票價共897元，同時通知鐵路警察中壢派出所員警前來處理，還提告鄭涉嫌詐欺得利罪。

鄭姓員警在偵訊時否認有詐欺得利之企圖，他當時因趕搭列車南下嘉義，從台北站搭車，主動向汪姓列車長要求補票，但列車長看得他持乘車證卻質疑他未購票上車，拒絕為他補票；檢方以無證據證明鄭姓男子自開始即故意無票乘車，且有謊報上車地點狀況，鄭男所持乘車證本來就可以進出車站且可搭乘非對號列車，但需補足差額即可，難以遽認有詐欺得利嫌疑。

檢方認為，根據刑事訴訟法第232條所謂之被害人，只因犯罪行為直接受損害之人，汪姓列車長未受財產權侵害，其所謂之申告應係告發性質而非告訴，檢方2日偵結予以鄭姓鐵路警察不起訴處分。

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