桃園市龍潭區午後下冰雹　居民欣喜拍片上傳臉書

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區1日下起午後雷陣雨，其中還夾雜小冰雹，不少民眾發覺屋頂叮叮咚咚響，才驚覺是下冰雹，趕快拿起手機拍攝難得一見的天文奇景，但這場冰雹僅僅只下了約10分鐘左右就停止，許多民眾還來不及拍攝就停止了，根據消防隊指出，目前還未有災情或人員受傷等情事傳出。

▲桃園市龍潭區1日午後下起雷陣雨，夾雜如花生大小的冰雹。（圖／翻攝自龍潭人臉書粉絲團）

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受到午後旺盛對流雲系影響，龍潭區1日下午約3時30分左右突然打雷，隨後颳起強風降下大雨，其間夾雜如花生米大小的冰雹，每顆約1至1.5公分，打在窗戶與屋頂上，叮叮咚咚清脆聲響，讓許多民眾又驚又喜。

▲桃園市龍潭區1日午後下起雷陣雨，有網友上傳下冰雹影片。（圖／翻攝自龍潭人臉書粉絲團）

有網友拍攝下冰雹影片上傳至龍潭人臉書粉絲團，下冰雹區域大多集中在龍潭區上林里忠勇街、中正路上林段靠近北水局附近，有網友直呼打身上或臉上還蠻痛的，但下冰雹非常難得，即使忍著痛還是要拍下難得天文奇景，不過必須手腳快一點才能掌握，許多民眾獲知下冰雹，還來不及拍就結束了，因為僅僅只下了10分鐘，冰雹落在地面很快就融化掉了。

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