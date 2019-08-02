台七線北橫榮華段再度坍方　施工單位近午搶通單線雙向通車

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區台七線北橫32.5公里路段2日上午2度發生坍方，大量落石土方阻斷雙向來車，施工單位復興工務段立即派員搶修，大溪警方則在坍方兩端進行封鎖與交通疏導，因為該路段持續有落石現象，施工人員經過搶修後已於11時40分左右搶通以單線雙向通車，但籲請來往車輛或行人要留意路況與提前改道。

▲桃園市復興區台七線北橫32.5公里處2日上午2度坍方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲桃園市復興區台七線32.5公里處2日上午2度坍方，施工人員封鎖崩塌路段（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分局指出，2日上午6時、8時40分許，台七線32.5公里處兩度發生落石坍方，落實面積約100平方公尺，造成台七線交通雙向中斷無法通行，大溪分局榮華派出所派員在坍方兩端警戒與交通疏導管制，並通知公路總局復興工務段派員搶修。

▲桃園市復興區台七線32.5公里處2日上午2度坍方，警方封路進行交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

復興工務段施工人員緊急搶修後，台七線32.5公里坍方路段已於上午11時40分搶通，目前管制單線為雙向通車，警方呼籲，因落石情況仍有持續，欲行駛該路段駕駛或行人須留意路況報導或提前改道，避免落石造成人員車輛受損或傷亡等意外。

【更多新聞】

►鐵路警搭火車無票被列車長抓 檢不起訴：他想補票沒有得利

►桃園市龍潭區午後下冰雹 居民欣喜拍片上傳臉書

►司機深夜送貨沒油癱在半路 警主動買油助脫困