「台民黨敢收李婉鈺，就不支持」　館長嗆：就算柯文哲是大哥都一樣

▲李婉鈺、館長。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲1日召開記者會說明「台灣民眾黨」組黨一事，有不少人紛紛表態願跟台民黨合作，包括前新北市議員李婉鈺、退出國民黨的台北市議員鍾小平等人。但館長陳之漢卻說，只要台民黨敢收李婉鈺，他從今爾後就不支持，「就算柯P是自己大哥都一樣」。

館長2日在臉書分享了李婉鈺表態有意角逐北投天母立委選舉，更不排斥與台民黨合作機會的相關新聞。他嗆李婉鈺，「你敢加入我敢反你，就算柯P是自己大哥都一樣」

館長說，今天只要台民黨收李婉鈺，他從今爾後就不支持，更批評「你這種人玩我弄我還炒新聞，你這種人別來柯P身邊，你不夠資格！」

而李婉鈺日前提到，自己是千里馬，而這個伯樂可以是台灣民眾黨。對此，柯文哲2日聽聞後笑說，「伯樂？等我們黨章、黨綱寫出來後再來煩惱這些問題。」

李婉鈺1日晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時除了表示將參選北投天母區立委選舉，是在中元節前後宣布，且不排斥與台灣民眾黨合作與互動的機會。李婉鈺提到，台灣人民已經受夠只有藍綠的政治文化，她期盼有第三勢力出來，而這個政黨希望能以人民利益為優先考量，自己是千里馬，而這個伯樂可以是台灣民眾黨。

至於鴻海集團董事長郭台銘加入台灣民眾黨與否，是否會影響投入的意願，李婉鈺則說，郭台銘是板橋國小的學長，若郭台銘能以帶領企業的精神為人民服務、或加入台灣民眾黨，她都樂觀其成，柯文哲組黨，若有郭台銘、前立法院長王金平的加入，這會是最強組合。

李婉鈺也坦言，之前一些事件讓她形象扣分，她很受傷，深刻反省，沉寂好一段時間，常常待在家裡沒出門，不過，一些前輩一直鼓勵她出來為人民做事，加上這次華航私菸案揭露一連串權力結構、派系分贓，讓人民反感，也讓她覺得自己要出來做些事才能發揮個人價值，因此，在這時局混亂的時刻，她決定投入2020的立委選舉。

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