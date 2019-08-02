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吃屎哥爆料擂台戰藏鏡人是「劉姓直播主」　劉冠廷怒提告：讓你後悔

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▲▼劉冠廷在臉書直播至派出所提告吃屎告加重誹謗。（圖／翻攝自劉冠廷臉書）

▲劉冠廷在臉書直播至派出所提告吃屎告加重誹謗。（圖／翻攝自劉冠廷臉書）

記者陳豐德／新北報導

網紅「吃屎哥」游兆霖由三台賓士護送，日前到館長店門口嗆聲，並在上月27日直播與館長單挑，被狠踢11腳、斷招「九陰百骨爪」，瞬間在網路爆紅，但事後館長質疑吃屎哥背後有人指使炒作；吃屎哥接受媒體採訪時，竟爆料直稱「都是那個劉先生叫我講的」，被暗指是幕後藏鏡人的網紅直播主劉冠廷，1日晚間也開直播一路到派出所提告，嗆聲「會讓你後悔！」

劉冠廷1日晚間在臉書直播，對著網友說「你去中壢對我提告，我在這邊也對你提告，明天我的律師團隊寫好訴狀會再按鈴，今天對你提告，明天對你按鈴；再來不要哪一天你路上跌倒，再怪到我這邊，先澄清我沒有這麼無聊，我劉冠廷不是隨便你說要玩就玩，我會讓你後悔做這件事情，為了想要紅去影響到他人。」

影片中他就一路開車到鶯歌派出所，一進到裡頭就跟員警講「我要告加重誹謗跟妨害名譽，對象是由游兆霖，我這邊有所有證據。」講完開場白他就又到派出所外頭抽菸，對著鏡頭說「不是在跟你說假的啦，今天不告你吼，當我白癡啊？先這樣我先做筆錄。」直播影片一晚累積1.2萬人次觀看。

▼吃館長鞭腿11下，吃屎哥「血便」就醫爆料藏鏡人就是劉姓直播主。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

 ▲▼吃館長鞭腿11下！吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情況：重度挫傷。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

而之所以劉冠廷會不爽，起因是吃屎哥游兆霖日前接受《三立電視台》專訪時，者詢問館長說的藏鏡人到底是誰，吃屎哥竟回答「我之前有在一個劉先生的平台做直播，在那邊做直播，因為是這個劉先生給我一個草稿叫我唸的，我之前是給她做員工的，就是我被他利用了，叫我唸什麼『我挺館長』有的沒有的，都是那個劉先生叫我講的。」

此外吃屎哥還表示「說什麼『韓國的一隻魚』、『我挺館長』等，就是我在那邊做一個月的直播拍賣，利用我然後炒作我，都沒有給我薪水。」還直稱跟館長約戰那一天的三台賓士，是劉先生載我過去，在館長的店門口叫我唸草稿，我現在跟他們就沒有聯絡。也就這些話引起劉冠廷不滿，1日晚間才到派出所提告加重誹謗，目前此案檢警仍在調查當中。

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關鍵字：劉冠廷,吃屎哥,提告,誹謗,藏鏡人,館長

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