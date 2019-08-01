老婦聽信「假檢警」解77萬定存　行員通報淡水警聯手護養老金

記者陳豐德／新北報導

「是哪位民眾申請護鈔？」淡水中山路派出所員警湯嘉宸6月30日接獲通報趕赴銀行，行員卻告訴她一位陳姓婆婆提領了77萬要離開，懷疑她受到詐騙，員警上前關心時婆婆一開始支吾其詞，後來發現她手上拿了多張紙條，經過耐心陳婦才驚覺自己差點受騙上當，讓她萬分感謝警方、銀行合作，成功保住自己辛苦存的77萬餘元養老金。

▲婦人到銀行領出77萬養老金，警方獲報到場及時阻絕詐騙。（圖／記者陳豐德翻攝）



36歲楊姓男行員表示，當時陳婦臨櫃要解除定存時，發覺她眼神透露著不安，經關懷提問陳婦表示這筆現金是要付買房子的頭期款，但言談間卻沒有開心的氣息，反倒是一臉憂愁，他驚覺老婦人疑似遭到了詐騙，於是通知警方聲稱有民眾提領現金需要護鈔以拖延時間，同時以各種詐騙案例勸阻，成功攔阻陳婦險提領給詐騙集團77萬餘元。

警員湯嘉宸則說，上月30日15時許獲報銀行有民眾需要護鈔，到達現場行員立即表示陳姓婦人接到詐騙電話，要提領77萬餘元現金離開，陳婦透露中午在家中接到電話，電話那頭自稱是台中地檢署檢察官，告知她的帳戶涉及一起擄人勒贖案件，要求她將存款提領出來等待調查，否則要凍結帳戶，等案件釐清後會歸還，陳婦不疑有他立即前往銀行要將存款提領出來，他除一旁耐心解釋詐騙的手法外，也撥打紙條上的詐騙電話求證，陳婦終於才恍然大悟，驚呼：「現在詐騙集團這麼厲害啊！」

淡水警分局提醒，若接獲電話提到詐騙詞句「檢察官監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「購物解除分期付款」、「假冒親友急需借錢『猜猜我是誰』」這些都是詐騙集團的慣用手法，民眾要冷靜地秉持「一聽、二掛、三查」，以防遭受詐騙。

▼此次守護婦人養老金的中山路派出所員警湯嘉宸。（圖／記者陳豐德翻攝）

