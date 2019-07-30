國防醫學院研發「傷患處置模擬系統」　赴首爾參賽獲金獎肯定

▲國防醫學院赴首爾參加「韓國WiC世界創新發明大賽」獲金獎肯定。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國防醫學院日前利用虛擬實境VR技術，研發「大量傷患事件處置模擬系統」，首度赴南韓首爾參加「韓國WiC世界創新發明大賽」，並贏得一面金牌及一面特別獎肯定。

國防部30日上午召開例行記者會，就「三軍總醫院人工智慧暨物聯網發展中心」及「軍陣醫學研發成果-大量傷患事件處置模擬系統」進行說明，包括三軍總醫院醫務企劃室副主任李家政、國軍花蓮總醫院急診部主任陳穎信、國防醫學院教務處許秀珠及三軍總醫院胸腔內科呼吸治療師李靜怡皆有出席。

陳穎信表示，為降低災害所造成的巨大生命財產損失，特運用虛擬實境科技研發大量傷患事件處置模擬系統，導入災難醫學訓練教育領域，建置大量傷患場景及環境聲音，訓練學員對於環境之抗壓能力，利用語音辨識技術，訓練學員指揮現場之處置能力。

陳穎信說明，操作人員可利用語音方式對處置過程用語音方式控制，使用者可模擬擔任負責指揮之人員，培養大量傷患指揮人才，有效降低傷亡，本模擬系統利用虛擬實境 (VR)之技術，以較低的成本達到模擬情境的需求。

事實上，「韓國WiC世界創新發明大賽」歷史悠久，每年皆吸引眾多人才參加，今年共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、塞普勒斯、日本等10多個國家參與，全場418件作品，國防醫學院參賽作品獲得一金一特別獎肯定，該作品也曾於107年獲得第15屆國家新創獎。